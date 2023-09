Christie appelle Trump « Donald Duck », DeSantis frappe l’ancien président et autres points à retenir du débat

Sept candidats républicains à la présidentielle se sont réunis mercredi à la bibliothèque Reagan en Californie pour le deuxième des débats primaires du parti. Le principal favori du concours, l’ancien président Donald Trump, a encore une fois sauté l’événement.

À moins de quatre mois du moment où les caucus de l’Iowa relanceront officiellement le processus de nomination du Parti républicain, la pression s’accentue sur les rivaux de Trump pour qu’ils montrent qu’ils peuvent émerger comme une véritable alternative.

Voici quelques points à retenir du débat :

DeSantis frappe Trump

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a connu un début agressif, utilisant sa première réponse pour critiquer Trump pour avoir sauté le débat et pour avoir alourdi la dette nationale alors qu’il était président.

« Donald Trump est porté disparu », a déclaré DeSantis. « Il devrait être ici sur scène ce soir. Il vous doit de défendre son dossier.

Le gouverneur de Floride a mis du temps à attaquer Trump pendant la majeure partie de la campagne. Mais alors qu’il s’efforçait de s’opposer à l’ancien président, il a lentement commencé à affiner ses critiques à l’égard de l’homme dont il avait autrefois soutenu le soutien.

Sa position dans la course risquant de décrocher, DeSantis a fait face à des pressions pour réaliser une performance remarquable et agressive mercredi.

DeSantis semblait impatient de répondre à une question après que Trump ait été critiqué par l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui a fait de Trump un objectif de sa campagne. DeSantis a commencé à parler en même temps qu’un autre candidat et lorsqu’il a finalement pris la parole, il a utilisé sa réponse pour frapper le président Joe Biden et Trump du même coup, les accusant de manquer de leadership.

DeSantis a trouvé l’occasion plus tard dans le débat de frapper Trump sur l’avortement, un domaine dans lequel il a récemment intensifié ses attaques depuis la droite.

DeSantis a déclaré que Trump avait eu tort d’attribuer la performance médiocre du Parti républicain lors des élections de mi-mandat de 2022 au renversement du droit national à l’avortement.

« Il devrait être ici pour expliquer ses commentaires », a déclaré DeSantis. « Je veux qu’il regarde dans les yeux et qu’il dise aux gens qui mènent ce combat depuis longtemps. »

Au lieu d’affronter ses rivaux sur la scène du débat, Trump était dans le Michigan pour tenter de convaincre les cols bleus, au milieu d’une grève des travailleurs de l’automobile.

Le changement du GOP par rapport à Reagan

Le débat à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan a mis en évidence la façon dont le Parti républicain s’est éloigné de certaines des valeurs fondamentales de l’ancien président. L’un d’eux a été immédiatement souligné : l’immigration.

Un clip du 40e président appelant à « l’amnistie » pour les personnes résidant illégalement dans le pays a précédé une question sur la politique d’immigration. Christie, qui représentait autrefois un État démocrate et soutenait une proposition similaire il y a dix ans, s’en est distancié, affirmant qu’il s’agissait en réalité d’une histoire ancienne.

« Nous ne sommes plus en mesure de faire cela », a déclaré Christie, appelant à « faire respecter la loi ».

Nikki Haley, fille d’immigrants indiens et ancien gouverneur de Caroline du Sud, est allée plus loin en appelant à la fin de l’aide étrangère à l’Amérique latine jusqu’à ce que la frontière soit sécurisée.

« Ce n’est que lorsque nous aurons réparé le système d’immigration et que nous aurons sécurisé la frontière que nous pourrons investir plus d’argent dans ce domaine », a déclaré l’ancien représentant des Nations Unies.

Le virage vers la droite en matière de migration s’était manifesté avant même le début de la campagne présidentielle de Trump en 2015, mais sa victoire l’année suivante l’a accéléré. Même l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, également fils d’immigrés indiens, est intervenu pour souligner sa proposition de révoquer la citoyenneté américaine pour les enfants nés dans le pays de parents résidant illégalement ici.

Cela nécessiterait un amendement constitutionnel et a également été adopté par Trump, mais cela montre à quel point le Parti républicain moderne s’est éloigné de Reagan.

Un nouveau ton de Ramaswamy ?

Ramaswamy semblait fier d’avoir contrarié ses rivaux lors du premier débat, déclarant que « tout le monde sur cette scène est corrompu » sauf lui parce qu’il était un étranger politique, un entrepreneur en biotechnologie qui a écrit un livre intitulé « Woke, Inc. » et a décidé de se présenter à la présidence.

Cela a attiré son attention, mais semble également avoir pénétré dans la peau non seulement de ses rivaux, mais aussi des électeurs primaires du GOP. Ramaswamy a essayé cette fois une approche plus gentille et plus douce.

« Ce sont de bonnes personnes sur cette scène », a-t-il déclaré au début du débat. Plus tard, Ramaswamy a cité à plusieurs reprises le soi-disant « 11ème commandement » de Reagan de ne jamais critiquer un autre Républicain.

Il a même essayé une petite tarte modeste. « Je suis le nouveau ici, donc je sais que je dois gagner votre confiance », a-t-il déclaré à la foule, affirmant qu’il pouvait sembler « un peu je-sais-tout », mais il serait impatient d’écouter des personnes plus expérimentées. mains dans le Bureau Ovale.

Il n’a certainement pas désamorcé la tension sur scène – Ramaswamy s’est retrouvé au fond d’une pile politique alors que les candidats faisaient la queue pour le critiquer.

Un Scott plus affirmé

Après avoir livré une performance quelque peu décevante lors du premier débat, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott a cherché à s’affirmer avec plus de force mercredi.

Seule personne noire sur scène, Scott a immédiatement posé une question à DeSantis sur les révisions du programme scolaire de Floride qui obligeaient les enseignants à instruire les élèves des collèges qui asservissaient les gens « à développer des compétences qui, dans certains cas, pourraient être appliquées à leur bénéfice personnel ».

Après que DeSantis ait défendu les normes, Scott a répondu qu ‘«il n’y a pas de qualité rédemptrice dans l’esclavage».

Le sénateur a ensuite tenté de critiquer à la fois DeSantis et la vice-présidente Kamala Harris, noire et d’origine sud-asiatique. Scott a ensuite donné une longue réponse défendant l’évolution de l’Amérique et a élevé la voix crescendo, déclarant : « L’Amérique n’est pas un pays raciste », ce qui a suscité des applaudissements.

Courir pour gagner ?

Les sept candidats présents sur scène n’ont cessé de parler de ce qu’ils feraient une fois devenus président. Mais il y avait peu de preuves que l’un d’entre eux essayait de remporter ce poste.

Les participants ont passé les deux heures à être largement d’accord sur le fond, mais à se chamailler sur des morceaux baroques de politique ou d’histoire. À moins d’y être invités, ils n’ont pas évoqué l’homme qui domine absolument le domaine, Trump.

La seule exception était Christie, dont toute la campagne repose sur la critique de l’homme dont il a soutenu les deux candidatures précédentes. Mais même la plupart des piques de Christie’s concernaient l’esquive du débat de Trump plutôt que la tentative de persuader les électeurs républicains de mettre fin à leur histoire d’amour avec l’ex-président.

Pourtant, il est allé plus loin que n’importe qui d’autre en s’opposant à Trump, clôturant le débat en disant : « Cet homme n’a pas seulement divisé notre parti, il a divisé les familles partout dans ce pays. »

C’était à peu près la seule chose qui distinguait un candidat. Autrement, ils se ressemblaient tous sur la plupart des questions, sans pour autant établir de terrain distinct. Ce n’est qu’à la fin que DeSantis a vanté son bilan de renaissance conservatrice en Floride. Contrairement au débat initial, Haley n’a pas mis en avant son expérience de comptable, de mère, de gouverneur et de diplomate. Au lieu de cela, elle s’est lancée dans des festivals de tireurs d’élite avec Scott, un compatriote de Caroline du Sud.

Sa phrase la plus mémorable de la soirée visait Ramaswamy, qui fait partie d’un groupe de candidats derrière Trump et généralement derrière DeSantis dans les sondages nationaux.

« Chaque fois que je vous entends, je me sens un peu plus bête à cause de ce que vous dites », a déclaré Haley au novice en politique de 38 ans.

C’était probablement la ligne la plus nette de la nuit, et elle était dirigée vers le bas.

Le débat grinçant

Il y a eu des moments gênants et carrément embarrassants au cours du débat, depuis des répliques longuement répétées jusqu’à des répliques maladroites.

Christie, lors d’une première offensive contre Trump, a regardé directement dans la caméra et a déclaré que s’il continuait à sauter les débats, il mériterait un nouveau surnom : « Donald Duck ».

Des rires épars tardèrent à suivre.

Christie a fait une autre pique inconfortable plus tard à quelqu’un dont personne ne s’attendait à être mentionné mercredi : la première dame Jill Biden. Le gouverneur du New Jersey, tout en essayant de suggérer que les syndicats d’enseignants ont une forte influence à la Maison Blanche de Biden, a déclaré que le président « couche avec un membre du syndicat d’enseignants ». La première dame est enseignante dans un collège communautaire et membre de la National Education Association.

Plutôt que de rester à l’écart du sujet inconfortable des relations conjugales privées, l’ancien vice-président Mike Pence s’est précipité sur le sujet dès qu’il en a eu l’occasion après que plusieurs autres candidats aient donné d’autres réponses en matière d’éducation. Il a évoqué le travail de sa propre femme en tant qu’enseignante.

« Je dois admettre que je couche avec un professeur depuis 38 ans », a déclaré Pence.

Il n’en avait pas besoin.

Michelle L. Price et Nicholas Riccardi, Associated Press