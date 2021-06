Christiano Ronaldo déménageant des bouteilles de Coca-Cola est maintenant devenu un festival de parodie

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo a fait sensation dans le monde entier lorsqu’il a retiré deux bouteilles de Coca-Cola lors d’une récente conférence de presse après que son équipe ait battu la Hongrie par 3-0 à l’Euro 2020. En retirant les bouteilles de Coca-Cola, il a demandé à tout le monde de boire de l’eau plutôt que consommer la boisson gazeuse. Ronaldo, une icône du football connue pour ne pas aimer les boissons gazeuses, a quitté Internet avec frénésie. Ce clip devient viral sur les réseaux sociaux et les gens proposent leurs versions uniques.

La boisson mondiale a perdu environ 4 milliards de dollars de valorisation. Plusieurs autres grandes marques ont également répondu au geste de Ronaldo et il semble que les gens ne puissent pas échapper facilement à cette tendance. Au début, l’incident a déclenché une variété de mèmes en ligne et maintenant les utilisateurs ont également commencé à proposer des vidéos falsifiées qui vous laisseront divisés.

Les utilisateurs du monde entier ont recréé le moment avec divers objets, tandis que les Indiens sont allés de l’avant pour découvrir la vraie raison pour laquelle Ronaldo a retiré la bouteille de coca. De la transformation d’Amrita Rao dans la scène à la transmission des bouteilles à une personne qui avait besoin d’ajouter du coca-cola dans ses boissons, Internet regorge de telles vidéos parodiques.

Voici quelques vidéos créatives sur Twitter et Instagram –

Après le geste de Ronaldo, l’Euro 2020 s’est retrouvé impliqué dans une « bataille de bouteilles », car de nombreux joueurs l’ont suivi et ont retiré des bouteilles de sponsors. Lors de la conférence de presse, le footballeur français Paul Pogba a retiré une bière Heineken tandis que l’Italien Manuel Locatelli, tout comme Ronaldo, a retiré des bouteilles de coca-cola. Mais il y a des joueurs et des entraîneurs qui ont contré la position de Ronaldo. Le capitaine ukrainien Andriy Yarmolenko a rapproché de lui les bouteilles de bière et de Coca-Cola et a demandé aux sponsors de le contacter. L’entraîneur russe Cherchesov a également contré le geste de Ronaldo. Ramassant la bouteille de cola, il en a bu une gorgée lors de la conférence de presse.

