Christian Yelich et Mookie Betts s’extasient sur l’expérience WBC

L’équipe des États-Unis a fait partie d’une poignée de moments marquants au cours des deux dernières Classiques mondiales de baseball, et certains de ses joueurs ne sauraient trop insister sur la spécificité de ce tournoi.

Le voltigeur des Milwaukee Brewers, Christian Yelich, a fait l’éloge de son expérience dans le WBC 2017 avec le voltigeur vedette des Dodgers de Los Angeles, Mookie Betts, dans le premier épisode de « On Base with Mookie Betts ».

« J’y suis allé en me disant ‘OK, comme si je sortais de l’entraînement de printemps, ce sera cool de jouer pour l’équipe américaine.’ Évidemment, vous voulez gagner, et c’est une fierté, et puis quand vous vous présentez et que ce match commence, nous ne pouvons pas perdre et puis l’ambiance est incroyable », a déclaré Yelich. « Donc, c’est vraiment difficile à décrire aux gens tant que vous n’en avez pas vraiment fait partie, et c’est comme si c’était incroyable, et vous voulez le faire avec autant d’équipes que vous le pouvez. Comme dans All-Star Games, vous ‘ Tu es là pour deux jours avec les gars. Pour ça, tu es dans la même équipe pendant environ deux semaines.

Pendant ce temps, Betts a déclaré que le WBC 2023 était « la meilleure expérience de baseball » qu’il ait jamais eue, expliquant à quel point il aimait apprendre les routines de ses coéquipiers et comment ils se sont réunis tout au long de l’événement.

Le WBC 2023 a présenté des feux d’artifice dans la dernière ligne droite, alors que le Japon a quitté le Mexique en demi-finale et que Trea Turner a frappé un grand chelem pour l’équipe américaine lors de la huitième manche de son match de quart de finale contre le Venezuela. Cela a culminé avec la victoire du Japon sur l’équipe américaine lors du match de championnat WBC, alors que Shohei Ohtani a éliminé Mike Trout pour le clôturer.

Betts a atteint 0,313 au WBC 2023.

Yelich n’a pas joué pour l’équipe américaine dans le WBC 2023, mais il était un membre clé de l’équipe du championnat WBC 2017, totalisant trois points produits tout en affichant une ligne de frappeur de .310/.375/.448 dans le tournoi.

Quant à leurs équipes MLB respectives, Yelich et les Brewers occupent la deuxième place dans le NL Central, tandis que Betts et les Dodgers occupent la première place dans le NL West.

