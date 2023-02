Christian Wood et d’autres Mavs pourraient être à la poursuite de nouvelles cibles

Les Dallas Mavericks n’ont peut-être pas fini de bouger, et avec cela, Christian Wood et d’autres pourraient être sur le point de sortir.

Les Dallas Mavericks ont peut-être fait le déplacement de la saison commerciale lorsqu’ils ont échangé contre Kyrie Irving quelques jours seulement après qu’il ait officiellement demandé un échange loin des Brooklyn Nets.

C’est un risque calculé, mais que Dallas est en mesure de prendre à cause de Luka Doncic et de leur besoin de pousser aussi fort que possible pour un titre chaque saison autour de la garde vedette. Dans une vision purement basket-ball, échanger Spencer Dinwiddie en tant que n ° 2 des Mavs contre Kyrie Irving est une mise à niveau massive de leur formation de départ et de leur équipe globale. Regardez au-delà du terrain et vous aurez peut-être une autre perspective, mais le plafond de Dallas est devenu beaucoup plus élevé.

Ils sont actuellement 29-26 et sixièmes de la Conférence Ouest.

Irving pourrait ne pas être la fin des mouvements effectués, cependant. Dallas a le potentiel de continuer à se moderniser et à rechercher d’autres mouvements à construire autour de Doncic et Irving.

Les rumeurs de la NBA suggèrent que les Mavericks pourraient être à la poursuite de Deandre Ayton

Selon Marc Stein dans sa récente newsletter (abonnement requis), Christian Wood a été séquestré de l’affaire Irving en partie parce que Dallas le voit comme une pièce possible pour aller de l’avant.

Selon Doc Louallen, qui travaille sur la messagerie numérique pour l’application NBA, Dallas est intéressé par l’acquisition de Deandre Ayton, et Wood et Tim Hardaway Jr. ont été impliqués dans des négociations commerciales :

​​https://twitter.com/louallendoc/status/1623045120890220544

C’est une rumeur qui devrait être prise avec un grain de sel puisqu’elle n’a pas été confirmée par d’autres journalistes, mais qui suit au moins en partie ce que Stein a rapporté plus tôt cette semaine sur Wood étant retenu pour d’éventuelles autres transactions.

Ayton a signé une prolongation de 133 millions de dollars sur quatre ans avec les Suns cette intersaison après qu’il soit apparu qu’il pourrait être sur le point de partir. Il y a eu de nombreuses spéculations sur la question de savoir si les Suns pourraient ou non l’échanger après qu’il soit devenu éligible à l’échange à la mi-décembre.

Il semble être très motivé par cette spéculation :

“Je vois ce que les gens disent de moi.” Suns grand Deandre Ayton après avoir affiché son deuxième match en carrière 30 et 15 dans des matchs consécutifs. A égalé un sommet en carrière de 35 points avec 15 rebonds lors de la victoire de mardi à #Filets après avoir affiché 31 et 16 lors de la victoire de samedi à #Pistons. #Soleils pic.twitter.com/LigBPyg72y — Duane Rankin (@DuaneRankin) 8 février 2023

Ayton marque en moyenne 18,0 points et 10,2 rebonds par match cette année avec 59,1% de tirs depuis la zone à 2 points et 30,4% depuis l’extérieur de l’arc. Connu en grande partie pour sa défense, il oblige ses adversaires à tirer 1,4% de moins depuis le terrain cette année et 4,0% de moins depuis la zone à 2 points du sol.