Christian Wood aurait accepté un contrat de deux ans avec les Lakers

L’attaquant vétéran Christian Wood a accepté un contrat de deux ans avec les Lakers de Los Angeles, a déclaré mardi soir à l’Associated Press une personne au courant de l’accord.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat car les Lakers n’avaient pas encore annoncé l’accord pour Wood, originaire de la région de Los Angeles.

Wood a essentiellement confirmé l’accord sur les réseaux sociaux en écrivant : « J’ai toujours rêvé d’être un Laker. »

Wood a récolté en moyenne 16,6 points et 7,3 rebonds par match pour les Dallas Mavericks, bien qu’il ait joué en grande partie comme réserve la saison dernière, sa septième en NBA.

Il a inscrit un record en carrière de 21,0 points par match pour Houston deux ans plus tôt, s’imposant comme un joueur offensif fiable dans la NBA après avoir rebondi depuis la G League plus tôt dans sa carrière. Wood peut jouer comme centre de petite balle tout en étirant les défenses adverses avec son tir à 3 points, mais il a parfois du mal à s’adapter défensivement.

Les Lakers seront la huitième équipe NBA de Wood et sa première près de chez lui. Wood, qui aura 27 ans peu avant le camp d’entraînement, est né à Long Beach et a commencé ses études secondaires à Los Alamitos avant de quitter la ville pour fréquenter deux écoles préparatoires avant sa carrière à l’UNLV.

Wood est le cinquième vétéran acquis par les Lakers cet été après leur impressionnant parcours vers la finale de la Conférence Ouest mené par LeBron James et Anthony Davis.

Los Angeles a également ajouté le 7 pieds Jaxson Hayes, l’attaquant Taurean Prince, le meneur Gabe Vincent et le swingman Cam Reddish tout en conservant les agents libres D’Angelo Russell, Austin Reaves et Rui Hachimura.

Reportage de l’Associated Press.

