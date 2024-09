Christian Watson : Plus nous serons efficaces sur le périmètre, plus ce sera facile pour Malik Willis

Bien que Jordan Love n’ait pas encore été officiellement exclu du match de dimanche contre les Colts, les Packers se préparent à ce que le remplaçant Malik Willis fasse son premier départ pour le club lors de la semaine 2.

Willis vient de rejoindre Green Bay le 26 août lorsque Tennessee l’a échangé contre un choix de septième tour en 2025. Jeudi, le receveur Christian Watson a déclaré aux journalistes que l’adaptation à Willis cette semaine s’est « bien déroulée jusqu’à présent ».

« Je pense qu’il y a eu des hauts et des bas tout au long de l’entraînement, mais c’est à ça que ça sert« , a déclaré Watson. « Nous sommes définitivement dans un processus un peu accéléré, pour mettre tout le monde au courant. Mais j’ai l’impression que ça a l’air vraiment bien. Nous essayons de lui donner confiance – confiance en notre attaque – et nous aimons où elle en est en ce moment. »

« [I]C’est vraiment une question d’expérience avec lui, de timing. Il veut juste se faire une idée de nous sur le terrain. Évidemment, nous n’avons pas eu beaucoup de répétitions, donc chaque répétition que nous avons en ce moment à l’entraînement est très importante. Mais c’est définitivement une tendance plutôt positive pour nous. Nous avons fait beaucoup de jeux aujourd’hui, donc ça s’annonce bien.

Watson, qui a attrapé trois passes pour 13 yards avec un touchdown lors de la défaite de vendredi dernier contre Philadelphie, a noté qu’avec le plan de jeu installé, Willis et les receveurs peuvent peaufiner les détails pour que dimanche soit aussi confortable que possible pour le nouveau QB.

« Je pense que plus nous serons bons individuellement, sur le périmètre spécifiquement, plus ce sera facile pour lui », a déclaré Watson.[I]À ses yeux, si nous sommes là où nous devons être et que nous faisons ce que nous sommes censés faire, cela va rendre son travail beaucoup plus facile. Donc, notre travail est de faciliter la tâche du quarterback chaque semaine et cette semaine sera particulièrement un peu plus facile, évidemment, nous n’aurons pas autant de répétitions avec Malik qu’avec « 10 ». [Love].”