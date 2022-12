Christian Watson parmi trois joueurs défoncés Les Packers ont besoin d’être en bonne santé contre les Vikings

Les Packers ont perdu trois joueurs clés sur blessure lors de la victoire de dimanche contre les Dolphins à Miami, et l’entraîneur-chef Matt LaFleur a déclaré qu’ils étaient tous les jours devant un autre match crucial contre les Vikings dimanche à Lambeau Field.

Le receveur large Christian Watson (hanche), le demi de coin Keisean Nixon (aine) et le plaqueur droit Yosh Nijman (épaule) ont tous quitté la victoire 26-20 de Green Bay tôt et ne sont pas revenus.

Les Packers (7-8) feront les séries éliminatoires en remportant leurs deux derniers matchs de la saison régulière contre les Vikings et les Lions, tous deux à Green Bay, si les Commanders (7-7-1) perdent un de leurs deux derniers matchs ( contre les Browns, contre les Cowboys) ou si les Giants (8-6-1) perdent leurs deux matchs restants (contre les Colts, aux Eagles). Pour se donner les meilleures chances de réaliser un revirement miraculeux pour atteindre les séries éliminatoires, les Packers n’hésiteraient pas à récupérer leur receveur large le plus dangereux, peut-être le meilleur retourneur de coups de pied de la NFL et le solide protecteur du côté fort d’Aaron Rodgers.

“J’ai mis tous ces gars dans le même bateau”, a déclaré LaFleur lundi.

Watson est devenu le receveur n ° 1 de Green Bay après un début de saison en proie à des blessures. Après avoir capté 10 passes pour 88 verges et couru trois fois pour 19 verges et un touché lors des neuf premiers matchs de la saison – Watson a raté trois matchs complets et des morceaux de trois autres au cours de cette séquence – le choix de deuxième ronde a marqué huit touchés au total en quatre matchs. des semaines 10 à 13. Watson a réussi 15 passes pour 313 verges et sept touchés au cours de cette période tout en courant deux fois pour 49 verges, dont un touché de 46 verges pour sceller une victoire contre les Bears lors de la semaine 13.

Il n’a pas trouvé la zone des buts au cours des deux derniers matchs, mais il a apparemment gagné le plus grand respect des défenses adverses. Le demi de coin vedette des Rams, Jalen Ramsey, l’a suivi pendant une partie de la victoire des Packers lundi soir dernier, et Watson a terminé avec quatre attrapés pour 46 verges. Sa plus grande empreinte est venue en tant que bloqueur, cependant, lorsqu’il a ouvert la voie à la course de touché du porteur de ballon Aaron Jones qui a donné aux Packers une avance de 23-6 à la fin du troisième quart.

Contre les Dolphins, Watson a réussi six attrapés, un sommet en carrière, avant de sortir, mais pour seulement 49 verges. Sa contribution la plus importante est peut-être venue lorsqu’il a retenu une passe de Rodgers en quatrième et premier malgré un coup dur de la sécurité Eric Rowe. Les Packers ont traîné, 20-10, avec environ une minute à jouer en première mi-temps lorsque Rodgers a roulé à droite et a trouvé Watson sur 10 mètres jusqu’à la ligne de 30 mètres de Miami sur un entraînement qui s’est terminé par un panier de 46 mètres de Mason Crosby pour couper Le déficit de Green Bay à un score avant la mi-temps. C’était la deuxième fois cette saison que Watson tenait le coup grâce à un coup tonitruant au quatrième essai pour maintenir un score à flot après l’avoir également fait contre les Eagles lors de la semaine 12.

Rodgers a également envoyé par avion une balle profonde devant Watson sur les quatrième et 1 de la ligne de 38 verges de Miami sur ce qui aurait probablement été un autre touché profond pour la recrue si Rodgers avait lancé le ballon avec précision. Sans Watson, les Packers n’ont pas leur menace verticale la plus meurtrière, quelqu’un qui s’est avéré capable de bien plus que de simplement prendre le dessus sur une défense; il est un bloqueur capable et peut-être le joueur le plus rapide de tous les jeux qui ne comportent pas également Tyreek Hill.

“Perdre Christian Watson était également un gros problème”, a déclaré LaFleur après le match. “C’est dommage car c’est un gars explosif. Vous pouvez voir sa vitesse… vous avez vu qu’il a pris cette inclinaison de 20 mètres. Vous pouvez obtenir des jeux explosifs avec un gars comme ça.

Après que Nixon ait quitté le match, le receveur large Romeo Doubs a rempli le rôle de retourneur de coup de pied. L’absence de Nixon a eu des effets d’entraînement sur la défense, notamment en offrant la sécurité des représentants d’Innis Gaines dans la fente, mais sa perte se fait sans aucun doute plus sentir dans les équipes spéciales.

Les Dolphins se sont classés premiers dans la NFL en entrant dans la semaine 16 en pourcentage de passes explosives. Les Packers se sont brûlés en première mi-temps avant que l’entraîneur de la DB Jerry Gray, dans un changement de personnage, maudisse ses gars. Sur ce qui s’est passé ensuite et sur une équipe encore en vie : https://t.co/GkEgCjxWuV – Matt Schneidman (@mattschneidman) 26 décembre 2022

Doubs a renvoyé deux coups de pied pour 39 verges au total, y compris une décision malavisée d’en faire sortir un à 5 mètres de profondeur dans la zone des buts. La recrue a renvoyé celui-là uniquement sur la ligne de 13 verges des Packers, et Green Bay a procédé à trois et retrait. Nixon est devenu connu pour son intrépidité en tant que retourneur, un rôle dans lequel il a prospéré et qui l’a amené à prendre des coups de pied depuis la zone des buts. Il a cependant mérité le droit de le faire. Doubs ? Pas tellement.

“Rom le sait aussi, et il ne le fera plus”, a déclaré LaFleur. « Tout le monde fait des erreurs. Comme je l’ai dit, tu dois le faire corriger. Tu dois en tirer des leçons. Tu dois avancer. Nous avons beaucoup de confiance en Rom, mais je pense que Keisean a prouvé et nous a donné de plus en plus confiance à chaque match qu’il est capable de briser un gros et long retour à tout moment.

Nixon n’a renvoyé qu’un seul coup de pied au cours des sept premiers matchs de la saison, mais il se classe maintenant au premier rang de la ligue pour le total des verges de retour de coup de pied (825) avec 46 de plus que quiconque. Il se classe également premier en verges par retour de coup de pied (27,5), soit plus d’un demi-mètre de plus que la moyenne de la deuxième place. Nixon n’a retourné que six bottés de dégagement, il ne se qualifie donc pas pour le classement de la ligue dans cette catégorie, mais il a en moyenne 15,33 verges par retour sur ces six occasions. Le n ° 1 parmi les qualifiés est Marcus Jones des Patriots, qui a récolté en moyenne 12,96 verges par retour de botté de dégagement.

Alors que Nixon n’a pas fait le Pro Bowl – il a été nommé comme un “autre” suppléant – il a un cas légitime pour faire une équipe All-Pro, peut-être même la première.

“C’est pourquoi nous l’avons ramené là-bas parce qu’à tout moment, il peut en attraper un et parcourir tout le terrain”, a déclaré le demi de coin Rasul Douglas à propos de Nixon, qui a eu un retour de 93 verges sur les 9 verges des Dolphins. ligne le dimanche. «J’espère que le plus tôt possible, cela se terminera comme nous le souhaitons tous et nous espérons tous que cela se terminera – avec un touché. Le perdre était important parce qu’il joue aussi pour nous, mais je pensais que les gars étaient intervenus. “Thump” (Gaines) est entré et a intensifié. Darnell Savage est entré et a fait ce qu’il était censé faire.

🎙Nouvelle tête de meute avec @BillHuberNFL🎙 Ils ne vont pas *vraiment* réussir ça, n’est-ce pas ? Plus… • Le jeu enivrant de Rasul Douglas pour le sceller

• Trois blessures clés

• Rodgers et l’infraction

• Répondre à vos questions sur Twitter Et plus de Miami : https://t.co/TFzFn1IlQj – Matt Schneidman (@mattschneidman) 26 décembre 2022

Bien que Nijman ne soit peut-être pas le meilleur joueur de ligne offensive des Packers, comme Nixon est le meilleur retourneur et Watson probablement le meilleur receveur, il n’a été rien sinon disponible au cours d’une période de trois ans qui a vu la ligne offensive de Green Bay traiter avec une myriade de blessures.

Nijman a joué dans une certaine mesure à chaque match depuis le début de la saison 2020. Il a disputé 100% des snaps offensifs en 10 matchs cette saison, dont les huit précédents avant que la blessure à l’épaule ne le limite à seulement 18 snaps offensifs (27%) contre les Dolphins. Selon ESPN Analytics, Nijman se classe au huitième rang des tacles offensifs en termes de taux de victoire par bloc de passes et premier parmi les tacles offensifs en taux de victoire par bloc de course cette saison.

À sa place, Royce Newman a commis à la fois des pénalités de retenue et de faux départ, et a affiché dimanche la quatrième pire note offensive parmi 26 Packers.

C’est une tâche de surmonter les blessures de trois contributeurs, mais compenser les pertes de trois gars de cette ampleur avant une autre tentative de sauver leur saison ? Les Packers doivent prier la puissance supérieure de la santé en laquelle ils croient cette semaine.

(Photo de Christian Watson : Kevin Sabitus / Associated Press)