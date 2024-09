Christian Walker en tête de l’équipe All-Non-All-Star de MLB.com

16 septembre 2024 ; Denver, Colorado, États-Unis ; Christian Walker (53), premier but des Diamondbacks de l’Arizona, lors de la troisième manche contre les Rockies du Colorado au Coors Field. Crédit obligatoire : Ron Chenoy-Imagn Images

L’absence de Christian Walker lors de son tout premier match des étoiles cette année a suscité la controverse parmi les fans. Alors que Bryce Harper et Freddie Freeman étaient censés représenter la Ligue nationale au premier but, la sélection de Pete Alonso des Mets de New York comme troisième option a laissé beaucoup de gens perplexes, et à juste titre.

Merci d’avoir lu cet article, n’oubliez pas de vous abonner !

Statistiquement, la production offensive de Walker a largement surpassé celle d’Alonso au moment de sa sélection au All-Star Game. Au-delà de ses statistiques au bâton, la capacité défensive de Walker est également une distinction notable, car il est en voie de remporter son troisième gant d’or consécutif. En revanche, le travail d’Alonso avec le gant a été au mieux moyen.

L’un de ces gars a été nommé All Star, l’autre ne l’a pas été… Christian Walker DOIT être une star… QUELLE BLAGUE pic.twitter.com/Y80HIUPncA — Dalton Feely (@dfeely14) 7 juillet 2024

Quelques jours avant le match des étoiles, Ken Rosenthal de Fox Sports a révélé les raisons qui ont motivé la sélection d’Alonso. Selon Rosenthal, Alonso a profité de sa participation au Home Run Derby pour s’assurer une place dans l’équipe des étoiles. Rosenthal a commenté son podcast Fair Territory en déclarant : « Pete Alonso ne mérite pas vraiment d’être All-Star, pas plus que Brandon Nimmo, pas plus que Francisco Lindor. Mais il est dans le match parce qu’il a indiqué qu’il ne serait pas dans le derby s’il n’était pas dans le match, et ils avaient besoin de lui dans le derby. »

Des mois plus tard, Anthony Castrovince de MLB.com a compilé ses All-Non-All-Stars 2024, identifiant les meilleurs joueurs de chaque poste qui n’ont pas été reconnus comme All-Star. Sans surprise, Walker a été nommé premier joueur de base de l’équipe. Castrovince a noté : « Walker, qui n’a jamais été un All-Star, a été largement considéré comme un snobé au moment de l’annonce de la composition de l’équipe. Il a finalement manqué tout le mois d’août en raison d’une entorse au muscle oblique gauche. Mais il a néanmoins connu une autre saison très productive pour les champions en titre de la Ligue nationale, avec une moyenne de .257/.344/.487 avec 26 circuits et 23 doubles, et il est susceptible d’être un Gant d’or pour la troisième année consécutive. »

Le reste de l’effectif des All-Non-All-Stars comprenait Cal Raleigh au poste de receveur, Luis Garcia Jr. au deuxième but, Francisco Lindor au poste d’arrêt-court, Matt Chapman au troisième but, Brent Rooker comme frappeur désigné, et Jackson Chourio, Tyler O’Neill et Seiya Suzuki au champ extérieur. Framber Valdez a été nommé lanceur partant, avec Raisel Iglesias comme as de relève de l’équipe.

Eugenio Suárez des Diamondbacks a reçu une mention honorable au troisième but, avec Castrovince mettant en évidence, « Nous aurions tout aussi bien pu choisir Eugenio Suárez des Diamondbacks (28 circuits, 28 doubles, 96 points produits) ou Manny Machado des Padres (27 circuits, 29 doubles, 102 points produits) comme partant, donc l’un ou l’autre mérite la place de remplaçant. La NL West regorge de joueurs All-Non-All-Stars au poste de cornerback ! »

Depuis la pause des étoiles, Suárez est l’un des meilleurs frappeurs du baseball, affichant un OPS de ,981 dans la deuxième moitié de la saison.