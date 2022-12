Christian Walker célèbre la perte sénatoriale de son père

Welp, la bataille au Congrès entre le sénateur sortant Raphael Warnock et la fan-fiction chasseur de vampire Herschel Walker est enfin terminé et le gars qui n’est pas raciste contre l’air chinois a est sorti vainqueur.

Et pendant que nous sommes ravis, personne ne semble plus heureux de la défaite de Walker que son propre fils, Christian Marcheur.

Christian—qui allumé le flic prop en octobre, des mois après que Herschel a été dénoncé comme un père hypocrite et éloigné qui se moquait souvent des hommes noirs pour être des pères éloignés– s’est rendu sur Twitter mercredi après la défaite de Hershel pour piétiner la tombe des ambitions sénatoriales de son père.

“Ne battez pas les femmes, tenez des armes sur la tête des gens, financez des avortements puis faites semblant d’être pro-vie, traquez les pom-pom girls, laissez vos multiples enfants mineurs seuls pour chasser plus de gloire, mentez, mentez, mentez, dites des conneries stupides et faites un imbécile de votre famille », a tweeté Christian. “Et alors peut-être que vous pourrez gagner un siège au Sénat.”

Christian est même allé jusqu’à faire la leçon à quiconque tenterait de se détourner des problèmes domestiques de Warnock et de les comparer à celui d’Herschel, que Christian décrit comme un agresseur qui terrorisait sa famille.

“Ne comparez pas Warnock courant sur le pied de sa femme à mon père tenant des fusils et des couteaux contre la gorge de ma mère, menaçant de tuer sa thérapeute, elle et l’une de ses femmes adultes lors d’une séance de thérapie, et disant à ma mère et moi qu’il allait pour battre nos a **** es “, a-t-il tweeté.

Il a également fustigé le parti de la République pour avoir choisi son père stupide pour se présenter en premier lieu et a dit qu’il avait averti son père de ne pas se présenter aux élections. Selon Christian, Walker était trop aveuglé par les « demandes » de Trump pour écouter.

Dans un article de suivi, il a rendu hommage à sa mère, l’ex-femme de Herschel Walker, Cindy Grossman, qui figurait dans des publicités de campagne disant que Walker aurait tenu une arme à feu sur sa tempe et a déclaré: “Je vais te faire exploser la cervelle. dehors.”

“C’est ma mère incroyable dont le nom et l’image ont été traînés dans les médias contre son gré… Bravo à toutes les mères fortes dont l’histoire reste inconnue. Nous vous aimons”, a-t-il écrit.

Maintenant, ne vous fâchez pas, Christian est un odieux cinglé Trump-stumper qui, autrefois, essentiellement dit aux femmes pro-choix ils étaient trop laids pour avoir à s’inquiéter de se faire avorter, donc il n’est pas plus louable que son père si nous gardons un dollar.

Pourtant, la tempête Twitter de Christian contre son cher vieux père n’est qu’une indication du naufrage auquel nous avons échappé de justesse lorsque Herschel a été à peine battu pour représenter l’État de Peach au Sénat américain. De plus, si Christian et sa famille ont effectivement été maltraités par son père, c’est absolument son droit en tant que survivant d’appeler Herschel aussi souvent et aussi fort qu’il le souhaite.

Quoi qu’il en soit, nous avons esquivé une balle et Herschel peut recommencer à esquiver les balles d’argent dans son headcanon de loup-garou. Il a clairement des problèmes familiaux dont il doit s’occuper au lieu d’essayer d’occuper un poste pour lequel il n’est pas qualifié.