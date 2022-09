Christian von Koenigsegg sur le CC850 et sa transmission manuelle folle

L’un des événements les plus importants de la prestigieuse Monterey Car Week est le Quail Motorsports Gathering, où les constructeurs automobiles haut de gamme dévoilent leurs dernières et meilleures créations. L’événement Quail de cette année a vu le lancement d’au moins une douzaine de machines de plusieurs millions de dollars, mais la star de l’émission était la nouvelle Koenigsegg CC850une réinvention de la première hypercar de la marque avec une nouvelle transmission révolutionnaire, à la fois automatique et manuelle avec pédale d’embrayage.

Pour en savoir plus sur l’ingénierie et la conception du CC850, je suis monté sur le siège du conducteur de la voiture et j’ai eu une conversation avec le fondateur et PDG Christian von Koenigsegg… alors que sur le stand Koenigsegg au salon… avec le toit ouvert et fenêtres baissées… et des tonnes de passants qui regardent et écoutent. Il m’a même laissé le démarrer et le faire tourner. Pas de pression!

L’hommage parfait

2022 marque le 20e anniversaire de la charmante CC8S, la première voiture de série de Koenigsegg, et le style de la CC850 rend directement hommage à ce modèle. C’est un retour en arrière évident sans être entièrement rétro, et Koenigsegg a déclaré que si clouer le look était un défi, cela a aidé que le CC8S ait extrêmement bien vieilli.

“Nous avons compris qu’une toute nouvelle petite start-up ne peut pas créer de nouvelles voitures très souvent”, a déclaré Koenigsegg, “nous avions donc besoin d’une forme distinctive, efficace, dynamique et intemporelle.” Parce que le CC8S a toujours l’air si moderne, il n’a fallu que quelques ajustements subtils pour que le CC850 paraisse frais.

Daniel Golson/Crumpe



La technologie moderne a été d’une grande aide, selon Koenigsegg : “Nous avons modélisé le CC8S à la main avec moi et deux autres gars, mais ici, nous avons pu le faire avec la dernière conception informatique et la modélisation de surface. Il s’agissait d’un réglage fin et peaufiner ce que nous avions, le faire passer au niveau supérieur et s’assurer qu’il est compétitif aujourd’hui.”

Le CC850 est environ 15% plus grand que le CC8S dans toutes les dimensions, et ses roues ont augmenté de 2 pouces (ils sont 20), mais les excellentes proportions sont restées. “Aucun composant n’est le même”, a déclaré Koenigsegg, “mais c’est très émotionnellement le même.”

La CC8S était l’une des seules supercars à toit amovible lors de sa sortie au début des années 2000, et surtout, c’était aussi la première qui pouvait être facilement retirée et rangée à bord. “Nous avons commencé à concevoir cela en 1994, après avoir regardé autour de nous pour différencier ce que nous faisions par rapport à ce qui existait”, a déclaré Koenigsegg. “Nous en avons fait une fonctionnalité de base pour que vous obteniez deux voitures en une, et il n’y a pas de lignes de coupe ou de cadeaux supplémentaires que ce n’est pas seulement un coupé.”

Les toits amovibles sont désormais une marque de fabrique de Koenigsegg, et le CC850 en a un aussi. Le pare-brise enveloppant rappelle également le CC8S, bien qu’il ait été conçu spécialement pour le CC850. “La visibilité sur écran large aide, en particulier pour la conduite en ville, car vous pouvez regarder dans les virages sans avoir les montants A sur le chemin”, a déclaré Koenigsegg, une grande aide avec une voiture aussi large et basse que la CC850.

Koenigsegg a également pris la décision consciente de donner à l’intérieur du CC850 une sensation analogique, ce qui est plus apparent dans le groupe de jauges spectaculaire qui ressemble à un groupe de cadrans de montres haut de gamme. “Il aurait été plus facile d’utiliser un cluster numérique, car nous en avons déjà sous différentes formes”, a-t-il déclaré, “et cela, nous devons le développer à partir de zéro avec la mécanique, les engrenages, l’électronique et des choses comme ça. Mais ça convient le personnage.” Rendre le volant rond au lieu d’être carré était également un must, car c’est mieux pour une conduite fougueuse “comme sur un parcours de rallye”, ce qui est une chose très suédoise à référencer.

C’est ton pied qui contrôle l’embrayage. Vous pouvez le caler, vous pouvez faire un épuisement professionnel, vous pouvez le faire tourner en vitesse ; il n’y a pas de différence dans l’interaction. Christian von Koenigsegg

L’engagement du conducteur est l’objectif

Au lieu de courir après les chiffres de performance, l’objectif de Koenigsegg pour le CC850 était qu’il s’agisse avant tout d’engagement du conducteur et de plaisir. “Le CC850 est basé sur les fondements de le Jesko, et c’est la machine la plus performante que j’aie jamais conduite », a déclaré Koenigsegg,« mais le CC850 a cette couche d’excitation émotionnelle et d’engagement avec le manuel. Cela vous fait vraiment plus conduire la voiture.”

Appelée Engage Shift System, la transmission sauvage du CC850 est une évolution de la boîte de vitesses « Lightspeed » de Jesko. Il abandonne le volant et l’embrayage entre le moteur et la transmission, en utilisant de minuscules embrayages hydrauliques individuels à l’intérieur de la transmission elle-même au lieu de synchros et de fourches. Ainsi, au lieu que la transmission change de vitesse, elle change en fait les embrayages. Il y a trois ensembles d’embrayages combinés avec trois vitesses sur chaque ensemble, ce qui se compose en neuf vitesses avant au total, en utilisant les embrayages dans divers mélanges. “La pédale d’embrayage contrôle directement ces pressions d’embrayage”, a expliqué Koenigsegg. “C’est une liaison électronique, mais il y a une pression hydraulique pour avoir une interaction d’engagement mécanique.” Ainsi, le levier de vitesses est vraiment un sélecteur des embrayages à utiliser, mais pour le mode manuel, Koenigsegg a estimé que neuf était trop, il est donc limité à seulement six des combinaisons possibles.

Daniel Golson/Crumpe



Pour donner plus de polyvalence à la transmission, c’est aussi le premier levier de vitesses au monde qui peut changer les rapports de vitesse, car le mode manuel du CC850 a des réglages de piste et de route qui utilisent différents mélanges des neuf vitesses. “Le réglage de la piste a une première vitesse plus longue pour sortir des stands, puis des taux de pas très serrés entre les vitesses pour une action rapide autour de la piste de course”, a déclaré Koenigsegg. “Ensuite, le réglage de la route a une première vitesse plus courte pour un meilleur décollage dans le trafic et un écart plus long entre les vitesses, de sorte que vous n’avez pas à changer de vitesse tout le temps.”

Ainsi, pour le mode piste, la « première » vitesse est en fait la troisième vitesse, tandis qu’en mode route, la « première » vitesse utilise la deuxième vitesse, car la vraie première vitesse est super courte. Confus? Ne vous inquiétez pas, les différents rapports sont marqués sur le tunnel central sous le levier de vitesses.

Il se passe beaucoup de choses pour que cette transmission ressemble à un vrai manuel, car le levier de vitesses n’a aucune connexion mécanique réelle avec la transmission elle-même. “La pression dans l’hydraulique à votre pied est la même pression dans les embrayages augmentée, et nous pourrions faire beaucoup de filtration là-bas, mais nous ne le faisons pas”, a déclaré Koenigsegg. “C’est votre pied qui contrôle l’embrayage. Vous pouvez le caler, vous pouvez faire un épuisement, vous pouvez le faire tourner en vitesse, il n’y a aucune différence d’interaction.”

Si vous changez de vitesse rapidement et fort, il y a de la résistance, et vous ne pouvez pas simplement le retirer de la vitesse lorsqu’il est sous charge ou passer à une vitesse trop basse, car il y a une détente qui retient le levier de vitesses jusqu’à ce que le régime du moteur le permette – comme un un vrai manuel ferait l’affaire avec des synchros. Mais si vous soulevez et avez une correspondance de couple, vous pouvez désengager la transmission sans utiliser l’embrayage. “Il possède toutes ces caractéristiques et fonctions, donc si vous vous bandez les yeux, vous penseriez que c’est un très bon manuel normal”, a déclaré Koenigsegg. “Nous voulons que cela se comporte avec toutes les bizarreries et fonctionnalités d’un manuel afin qu’il ait la bonne sensation.”

Après avoir joué avec le levier de vitesses et engagé l’embrayage, c’est vraiment excellent. L’action manuelle est stellaire et le levier de vitesses à grille a une tringlerie totalement exposée pour que vous puissiez voir tout ce qui se passe. Le levier de vitesses lui-même est cool aussi, avec un bouton en bois qui comporte le drapeau suédois placé dans le haut. Pour passer en mode automatique, il vous suffit de déplacer le levier de vitesses jusqu’en haut et vers le bas sur “Drive”, et le CC850 changera calmement et rapidement de lui-même et vous laissera vous détendre. La transition entre manuel et automatique est transparente. J’ai demandé à Koenigsegg s’il prévoyait de mettre la transmission ESS dans d’autres modèles, et il a dit que tout dépendait du client. “Nous ne savons jamais comment les gens réagiront à ce que nous faisons. Jusqu’à présent, la réponse a été incroyable, et lorsque nous livrerons les voitures aux clients, s’ils aiment vraiment ça, nous continuerons à faire quelque chose comme ça.”

Koenigsegg



Parce que le CC850 est basé sur le Jesko, il a fallu beaucoup moins de temps à développer que d’habitude et prendra donc moins de temps à produire. “Il s’écoule moins de deux ans entre la commande et la livraison du CC850, tandis que le Jesko nous a pris quatre ans entre l’introduction et la livraison”, a déclaré Koenigsegg. La marque avait initialement prévu une production de 50 voitures, pour célébrer le 50e anniversaire de Christian cette année, qui étaient toutes épuisées au moment où la CC850 a été dévoilée. Mais l’intérêt était si fort après les débuts de la voiture que Koenigsegg a décidé de construire 20 unités supplémentaires. “Je suis tellement content du résultat final, il s’est déroulé au-delà de mes attentes et la réponse a été incroyable”, a-t-il rayonné. “Je suis ravi de le sortir et de faire en sorte que les gens l’apprécient.”

Quant à savoir comment Koenigsegg spécifierait personnellement son propre CC850, la voiture d’exposition dans laquelle nous sommes assis l’est. “C’est ma voiture personnelle, c’était mon cadeau d’anniversaire”, a-t-il déclaré. “Je l’ai conduit dans l’usine en gardant le secret.”

Créer une hypercar durable

Le CC850 utilise un moteur V8 non hybride qui peut fonctionner au biocarburant, ce que Koenigsegg considère comme une solution idéale pour l’avenir. “C’est un monde de liberté dans ce que vous pouvez faire maintenant. Je veux dire, vous avez des restrictions dans les réglementations sur les émissions et ce que vous êtes autorisé dans ce sens, mais mélanger et assortir et multiplier des idées folles dépasse nos rêves les plus fous il y a 10 ans, ” il a dit. “J’adore l’électrification, mais dans ce genre de créneau, la combustion interne est toujours précieuse.”

Avec des carburants renouvelables, une voiture comme la CC850 peut être compétitive en termes d’émissions de CO2 pendant plus longtemps, en particulier en tant que conducteur le week-end. “Vous n’avez pas besoin d’extraire autant de matière première du sol pour commencer, vous pouvez donc avoir plus de lithium pour votre conducteur quotidien au lieu de l’accaparer pour ces voitures”, a expliqué Koenigsegg.

Nathan Enos/Crumpe



“Le son est une partie tellement essentielle de l’expérience pour une voiture comme celle-ci. Les voitures de sport purement électrifiées sont excitantes et les performances peuvent être immenses, mais cela enlève juste un élément et ajoute du poids”, a-t-il poursuivi. “Je pense que le moteur à combustion utilisant un carburant renouvelable avec les derniers systèmes de post-traitement dans une voiture plus légère peut avoir une empreinte CO2 égale ou inférieure et plus d’excitation en même temps.”

Cela ne signifie pas que Koenigsegg renonce totalement à l’électrification – en fait, c’est le contraire. Tournée vers l’avenir, la marque vise un mélange de moteurs traditionnels, d’hybrides et de véhicules électriques. La Regera était un hybride monstrueux avec une transmission à une vitesse, la Gemera utilise une configuration hybride à trois cylindres folle et la marque travaille sur des solutions pour sa première voiture électrique. Nous commençons également à voir des entreprises expérimenter des transmissions à plusieurs vitesses pour les véhicules électriques, ce qui, selon Koenigsegg, n’est pas une mauvaise idée. “Vous pouvez avoir un moteur électrique plus petit et plus rapide avec moins de couple, tout en obtenant beaucoup de couple grâce aux rapports de démultiplication, ce qui vous permet d’avoir une plage de vitesse plus large.” Mais Koenigsegg a sa propre solution, ayant déjà breveté un moteur électrique avec un convertisseur de couple et un blocage, qui offre une multiplication du couple sans changement de vitesse.

“Nous ne tuons rien simplement parce qu’une tendance dit que nous devrions”, a déclaré Koenigsegg. “C’est une période super excitante.”