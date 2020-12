Nous pourrions tomber amoureux de cette démonstration de soutien.

Quelques jours avant l’émission très attendue de Netflix Selena: la série tombé sur la plate-forme, Jennifer Lopez elle-même l’a promu. Le moment ressemblait à un passage officiel du flambeau à Christian Serratos, qui devait représenter Selena Quintanilla 23 ans après le rôle, Lopez est devenu une star.

Serratos a réagi au soutien de la mégastar lors d’une apparition sur Le spectacle de Kelly Clarkson le 17 décembre.

« Je n’ai pas vu cela venir du tout », a déclaré Serratos Kelly Clarkson. « Je suis tellement fan d’elle et j’ai grandi en regardant ce film. Je connais ce film à l’envers et elle a fait un travail incroyable en jouant Selena. »

Cependant, comme elle l’a souligné, l’héritage du rôle le rend encore plus difficile. Cela « me donne beaucoup plus de pression parce que non seulement je me mets à la place de Selena, mais je dois suivre les traces de Jennifer. »