Christian Serratos est un grand nom à Hollywood – et elle en est également fière.

L’actrice de 30 ans a expliqué pourquoi elle aime son surnom lors de l’épisode du 14 décembre de Jimmy Kimmel en direct!. Le sujet est venu après Jimmy Kimmel a noté qu’il n’avait jamais rencontré une femme nommée Christian auparavant.

« Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’autre appelé Christian », a déclaré Serratos, « mais c’est un peu pourquoi je creuse mon nom. »

En regardant son enfance, le Selena: la série star a rappelé les commentaires qu’elle avait reçus à propos de son nom – et comment elle avait fait un retour parfait.

«Les gens me disaient souvent:« Oh, n’est-ce pas le nom d’un garçon? », A-t-elle dit. « Et je voulais leur dire constamment: ‘Eh bien non, pas si je l’ai.' »

Alors quand est venu le temps de nommer son propre enfant, Serratos a décidé d’appeler sa fille Wolfgang–Wolfie pour faire court. «Cela m’a donné quelque chose pour être, je suppose, forte et je voulais que ma fille soit forte», a-t-elle expliqué. « Alors, je lui ai donné un nom unisexe. »