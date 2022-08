Christian Rago revient à ses racines de banlieue ouest, ravi de développer la culture à Aurora Central Catholic – Shaw Local

AURORA – Christian Rago n’a pas eu beaucoup de temps avant de sauter dans le grand bain.

Rago, l’ancien entraîneur adjoint offensif et coordinateur offensif de la St. Patrick High School de Chicago, a accepté le poste d’entraîneur universitaire en chef à Aurora Central Catholic environ 10 jours avant le début du camp d’été des Chargers en juin.

“La culture que je veux construire est avant tout – juste construire de bonnes personnes”, a déclaré Rago. «Tous les entraîneurs que j’ai côtoyés, c’est leur motivation; c’est quelque chose qu’ils m’ont inculqué, alors tout d’abord, il s’agit de former de grands jeunes hommes dans le programme.

“Gagner, c’est bien. Tout le monde veut gagner, mais il y a quelque chose dans le football et avoir la possibilité d’être entouré d’un groupe de jeunes hommes et de leur montrer comment devenir de meilleures personnes et quitter cet endroit prêt pour la vie à venir.

Rago a succédé à John Belskis, qui est revenu au programme pour une saison après son départ après la saison 2015.

“Nous parlons des normes du programme et nous avons deux normes : faites ce qu’il faut et traitez tout le monde avec dignité et respect”, a déclaré Rago. « Quiconque est autour de l’équipe ou fait partie de l’équipe, [it’s about] pour les aider à continuer en dehors du football ou de l’école, juste dans la vie. Soyez de bonnes personnes.

L’épouse de Rago, Jenee, a accepté le poste de chef de la force et du conditionnement à l’Université Aurora l’année dernière pour ramener la famille de Rago dans la banlieue ouest.

“La famille était un facteur important [to accept the position] et [also] l’opportunité d’être dans une école qui est juste connue pour avoir des gens formidables », a déclaré Rago.

Rago a déjà été entraîneur à Woodstock High School, son alma mater, et à l’Université d’Aurora en tant qu’entraîneur de football adjoint diplômé après sa carrière de joueur à Aurora.

“L’expérience d’entraînement de niveau collégial de Rago, son enthousiasme et sa solide éthique de travail s’alignent bien sur notre vision du programme de football de l’ACC”, a déclaré Paul Mayer, directeur de l’école secondaire catholique Aurora Central et surintendant régional d’Aurora pour le diocèse de Rockford dans un communiqué de presse. “Nous sommes ravis de commencer un nouveau chapitre du football Charger sous la direction de l’entraîneur Rago et l’avenir s’annonce très prometteur.”