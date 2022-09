L’attaquant de Chelsea Christian Pulisic, le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie, ainsi que le duo de Leeds United composé de Brenden Aaronson et Tyler Adams font partie de ceux choisis pour l’équipe nationale masculine des États-Unis à 26 joueurs avant la dernière série de matches amicaux avant la Coupe du monde.

Les États-Unis affronteront le Japon à Düsseldorf, en Allemagne, le 23 septembre, avec un autre match contre l’Arabie saoudite prévu à Murcie, en Espagne, quatre jours plus tard. L’équipe se réunira à Cologne pour la première journée d’entraînement le 19 septembre.

Les États-Unis ouvriront la Coupe du monde le 21 novembre contre le Pays de Galles, avec des matchs contre l’Angleterre et l’Iran à suivre.

“Alors que nous approchons de la Coupe du monde, c’est une nouvelle opportunité pour nous de faire un pas en avant en tant que groupe”, a déclaré l’entraîneur de l’USMNT, Gregg Berhalter. “Nous avons une liste solide et pouvons utiliser ces matchs comme un outil de mesure contre les adversaires de la Coupe du monde alors que nous continuons à acquérir une expérience précieuse avant d’aller au Qatar.”

Mais étant donné que c’est la dernière fois que Berhalter verra ses joueurs de près jusqu’à ce qu’il se rencontre au Qatar, les joueurs absents sont également remarquables. L’attaquant de l’Union Berlin Jordan Pefok, qui compte trois buts et deux passes décisives jusqu’à présent cette saison, faisait partie des oublis.

Alors qu’il souffrait d’une blessure musculaire ces derniers temps, il a enregistré 75 minutes lors de la victoire 1-0 du week-end dernier contre le FC Cologne qui a propulsé Berlin en tête de la Bundesliga.

L’arrière gauche Antonee Robinson a également été exclu en raison d’une blessure à la cheville qu’il a contractée lors d’une défaite 2-1 contre Tottenham Hotspur le 3 septembre. Sa place sur la liste est assurée s’il est en bonne santé.

Le défenseur John Brooks est une autre omission. Longtemps à l’extérieur, et malgré son pedigree de joueur des années passées en Bundesliga, Brooks n’a pas encore enregistré de minutes pour le nouveau club Benfica.

Même avec l’absence de Pefok, la compétition au poste d’attaquant s’annonce intense.

L’attaquant de Norwich City, Joshua Sargent, a été récompensé pour son excellent début de saison dans le Championnat d’Angleterre, au cours duquel il a marqué cinq buts en huit matches de championnat. Son appel est son premier depuis le premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde en septembre 2021.

Ricardo Pepi a obtenu un rappel surprise, son premier depuis la fenêtre de qualification de la Coupe du monde tenue en mars 2021. Pepi a enduré une période stérile devant le but, n’ayant pas réussi à marquer depuis octobre 2021.

Mais Pepi a fourni une passe décisive au nouveau club du FC Groningen lors de la victoire 1-0 du week-end dernier contre Cambuur, et a donc été inclus.

Pepi et Sargent sont rejoints par l’attaquant du FC Dallas Jesus Ferreira, qui a marqué son 18e but de la saison lors de la victoire 2-1 de samedi dernier contre le LAFC. Cela signifie que Brandon Vazquez du FC Cincinnati et Haji Wright d’Antalyaspor, tous deux en pleine forme pour leurs clubs respectifs, seront absents.

Le poste de gardien de but est un autre sujet de préoccupation ces derniers temps, compte tenu du manque de minutes de l’équipe première pour certains membres du contingent.

Une blessure au genou de Zack Steffen de Middlesbrough lui a fait manquer quatre matchs consécutifs et l’empêchera de jouer pour les Américains. Le gardien d’Arsenal Matt Turner, Ethan Horvath de Luton Town et Sean Johnson du New York City FC s’affronteront pendant quelques minutes lors de la prochaine fenêtre.

FORMATION DÉTAILLÉE PAR POSTE (CLUB/PAYS ; CAPS/BUTS)

GARDIENS (3): Ethan Horvath (Luton Town/ANG ; 8/0), Sean Johnson (New York City FC ; 10/0), Matt Turner (Arsenal/ANG ; 18/0)

DÉFENSEURS (9) : Reggie Cannon (Boavista/POR ; 27/1), Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO ; 11/0), Sergino Dest (AC Milan/ITA ; 17/2), Aaron Long (New York Red Bulls ; 27/3 ), Chris Richards (Crystal Palace/ANG; 8/0), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALL; 2/0), Sam Vines (Royal Antwerp/BEL; 8/1), DeAndre Yedlin (Inter Miami; 74/0 ), Walker Zimmerman (Nashville SC ; 31/3)

MILIEUX DE TERRAIN (6) : Kellyn Acosta (LAFC ; 52/2), Tyler Adams (Leeds United/ENG ; 30/1), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP ; 11/0), Weston McKennie (Juventus/ITA ; 35/9), Yunus Musah (Valence/ESP ; 19/0), Malik Tillman (Rangers/SCO ; 2/0)

ATTAQUANTS (8) : Brenden Aaronson (Leeds United/ENG ; 22/6), Paul Arriola (FC Dallas ; 47/10), Jesús Ferreira (FC Dallas ; 13/7), Jordan Morris (Seattle Sounders ; 48/11), Ricardo Pepi (Groningen /NED; 11/3), Christian Pulisic (Chelsea/ANG; 51/21), Gio Reyna (Borussia Dortmund/ALL; 12/4), Josh Sargent (Norwich City/ANG; 19/3)