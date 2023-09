Christian Pulisic veut des stars aux matchs de l’USMNT après la participation de Lionel Messi à Los Angeles

Lorsque la plus grande star du football est entrée sur le terrain à Los Angeles dimanche soir, les stars se sont rendues à Lionel Messi. Aujourd’hui, Christian Pulisic aimerait une démonstration similaire de soutien des célébrités à l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Pulisic a republié une compilation vidéo Instagram de célébrités lors de la victoire 3-1 de Messi et de l’Inter Miami contre LAFC avec la légende : « Faites-leur savoir qu’ils sont également invités aux matchs de l’équipe nationale américaine » avec un emoji riant.

Si ces célébrités souhaitent accepter l’invitation de Pulisic, elles auront bientôt une chance. L’USMNT disputera des matchs amicaux contre l’Ouzbékistan à St. Louis le 9 septembre et contre Oman à St. Paul, Minnesota, le 12 septembre. Ces matches marqueront le retour de l’entraîneur-chef Gregg Berhalter sur la touche américaine après son retour. embauché par le nouveau directeur sportif de la fédération américaine de football, Matt Crocker, en juin.

Plusieurs A-Listers d’Hollywood et d’ailleurs se sont présentés au BMO Stadium pour voir Messi et l’Inter Miami affronter le LAFC. Ceux qui ont été vus lors du match comprenaient :

Acteur et personnalité de la télévision Mario Lopez

L’actrice et chanteuse Selena Gomez

L’acteur et copropriétaire de LAFC Will Ferrell

La victoire de l’Inter Miami dimanche signifie que l’équipe – qui était l’une des pires de la MLS avant l’arrivée de Messi – est désormais invaincue lors des 11 matchs depuis les débuts de la superstar argentine le 21 juillet. Messi sera absent de l’équipe pour les trois prochains matchs. alors que le vainqueur de la Coupe du monde 2022 rejoint l’équipe nationale masculine d’Argentine pour les matches de qualification pour la Coupe du monde 2026.

