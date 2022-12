Christian Pulisic se concentre sur Chelsea mais n’exclut pas un transfert

Christian Pulisic a rejoint Chelsea en 2019. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Christian Pulisic a déclaré qu’il se concentrait sur Chelsea, au milieu des spéculations sur son avenir au club, mais n’a pas exclu un transfert ajoutant que “les choses changent rapidement”.

ESPN a annoncé le mois dernier que Manchester United considérerait l’international américain Pulisic comme remplaçant de Cristiano Ronaldo.

United, Newcastle et Arsenal ont tous été informés de la disponibilité probable de Pulisic à l’ouverture de la fenêtre de transfert, et des sources ont déclaré à ESPN que les représentants du joueur souhaitaient lui trouver un nouveau club quatre ans après avoir signé pour Chelsea dans le cadre d’un transfert de 58 millions de livres sterling du Borussia. Dortmund.

S’adressant à “Indirect”, un podcast animé par Steve Schlanger et son coéquipier de l’USMNT Tim Ream, Pulisic a déclaré: “En ce moment, je suis absolument de retour à Chelsea, concentré et prêt à terminer la saison. Mais vous savez comment les choses fonctionnent dans le football … les choses changent rapidement et n’importe quoi ça peut arriver.

“Pour le moment, je me pousse juste à m’entraîner et à travailler à Chelsea, car c’est là que j’en suis en ce moment.”

Pulisic a joué un rôle clé pour les États-Unis lors de la Coupe du monde au Qatar ce mois-ci, mais a eu du mal à jouer régulièrement en Premier League et en Ligue des champions avec Chelsea.