Christian Pulisic se blesse après un but gagnant

La star de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Christian Pulisic, a marqué le seul but du match contre l’Iran mardi, mais il s’est blessé en conséquence. La seule frappe permet aux Américains de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain Weston McKennie a amorcé le mouvement à la 38e minute avec un beau long ballon à Sergiño Dest. L’arrière a dirigé le ballon directement vers un Pulisic en cours d’exécution à l’intérieur de la surface. Pulisic a réussi à mettre le pied sur le ballon avant de percuter le gardien iranien. Les États-Unis avaient l’objectif dont ils avaient désespérément besoin.

Les fans de l’USMNT transpirent la blessure de Christian Pulisic

Néanmoins, Pulisic est resté au sol quelques minutes après la grosse collision. Il est apparu que le meneur de jeu de Chelsea avait pris un genou d’Alireza Beiranvand dans une zone inconfortable.

Pulisic a réussi à réintégrer le jeu pour les dernières minutes de la première mi-temps. Cependant, la vedette a ensuite été remplacée par l’entraîneur-chef Gregg Berhalter avant le début de la deuxième période.

FOX Sports a rapporté au cours des premières étapes de la seconde mi-temps que Pulisic avait subi une blessure à l’abdomen. Il n’a pas été affirmé à quel point le revers pourrait être grave. Cependant, le fait que l’attaquant ait pu jouer pendant quelques minutes après la blessure est quelque peu encourageant.

Les jeunes américains arrivent

L’USMNT est entré dans le match contre l’Iran en ayant besoin d’une victoire pour se qualifier pour le tour à élimination directe. La jeune équipe de Berhalter est intervenue et a récolté les trois points au moment où elle en avait le plus besoin. Avec une moyenne d’âge de seulement 24 ans, le onze de départ américain de mardi était le plus jeune du tournoi jusqu’à présent.

Bien qu’ils aient dominé toute la première mi-temps, l’Iran a plutôt bien joué en seconde période. Les fans de l’USMNT ont sûrement pensé au match contre le Pays de Galles dans les dernières étapes du match de mardi. Les Américains ont cependant conservé leur avance face à l’Iran.

La victoire de Berhalter signifie que l’USMNT affrontera les Pays-Bas samedi. Les Néerlandais ont remporté le groupe A de la Coupe du monde après avoir battu le Sénégal et le Qatar, et fait match nul contre l’Équateur.

PHOTO : IMAGO / Xinhua