Christian Pulisic quitte Chelsea pour Newcastle, l’AC Milan, l’Atletico Madrid, la Juventus ?

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Pulisic a des options s’il quitte Chelsea

Christian Pulišić pourrait quitter Chelsea cet été avec plusieurs équipes à travers l’Europe intéressées à l’acquérir.

2 Connexe

Chronique en direct rapporte que Newcastle United a déjà fait une enquête sur l’ailier international masculin américain de 23 ans. Le courrier quotidien ajoute que la Juventus, l’AC Milan et l’Atletico Madrid surveillent également Pulisic.

Bien qu’il veuille se battre pour sa place pour gagner plus de minutes régulières en équipe première, Chronicle Live ajoute que Thomas Tuchel serait prêt à le laisser quitter Chelsea dans le cadre d’un prêt. Mais alors que les Magpies souhaitent débarquer Pulisic alors qu’ils cherchent à signer un ailier, il est rapporté qu’il pourrait plutôt être tenté par la perspective de jouer au football de la Ligue des champions en Europe.

Pulisic a joué 30 minutes pour Chelsea jusqu’à présent cette saison, apparaissant comme remplaçant dans les deux affrontements de Premier League contre Everton et Tottenham Hotspur. Les Blues ont réorganisé leurs options d’attaque cette intersaison, signant Raheem Sterling de Manchester City, tout en transférant Timo Werner au RB Leipzig et en envoyant Romelu Lukaku à l’Internazionale en prêt.

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

PAPIER GOSSIP

– Sergino Dest se sent obligé de quitter Barcelone, écrit Mundo Deportivo. L’arrière droit de 21 ans a été exclu de la BlaugranaL’affrontement d’ouverture de LaLiga contre Rayo Vallecano au milieu d’informations selon lesquelles ils tentent d’acquérir un arrière droit sur le marché des transferts. La star de l’USMNT veut rester au club, mais est désormais liée à Manchester United.

– Un nouveau round de pourparlers entre Chelsea et Pierre-Emerick AubameyangLes représentants de ont été programmés alors qu’ils cherchent à discuter de conditions personnelles, de rapports Fabrice Romano. Barcelone demande actuellement 30 millions d’euros pour l’attaquant de 33 ans, mais les Bleus veulent s’assurer que ses demandes seraient acceptables avant d’aller de l’avant et de déposer une proposition officielle.

– Wolverhampton Wanderers semble prêt à garder la main Ruben Nevesle milieu de terrain de 25 ans prévoyant d’attendre que Barcelone fasse un geste pour lui, révèle sport. Il serait sur la liste restreinte de Xavi Hernandez en tant que renfort du milieu de terrain, mais le Blaugrana pourrait ne pas être en mesure de faire un geste pour lui cet été alors qu’ils essaient de décharger un certain nombre de joueurs. Neves est considéré comme un futur remplaçant potentiel de Sergio Busquets.

– Crystal Palace tient à obtenir un déménagement pour Ismaïla Sarrrapports Marché du pied. L’ailier de Watford, âgé de 24 ans, a suscité beaucoup d’intérêt de la part de la Premier League cet été, et il est entendu qu’il souhaite revenir dans l’élite anglaise. Il a également été sur le radar de Leeds United, mais les Eagles espèrent pouvoir le persuader de passer à Selhurst Park.

– Houssem Aouar a conclu un accord complet avec Nottingham Forest sur des conditions personnelles, selon CMR Sport. L’équipe de Premier League a agi rapidement dans sa poursuite du milieu de terrain de 24 ans la semaine dernière, et il semble qu’elle va maintenant essayer de s’entendre sur des frais avec Lyon. Les deux premières offres ont été refusées par le club de Ligue 1, mais il est rapporté qu’ils seraient prêts à accepter 15 millions de livres sterling pour se séparer de lui.