Christian Pulisic a averti que Chelsea devait faire preuve de caractère pour traverser sa «période difficile».

Le manager Frank Lampard est sous pression croissante à Stamford Bridge après une course lamentable qui a vu son équipe des Blues perdre quatre de leurs six derniers matchs et glisser derrière dans la course au titre.

Cela a mis Lampard en lumière et l’a laissé confronté à des questions sur son avenir, surtout après avoir été blitzés par Manchester City en première mi-temps de dimanche.

Mais Pulisic est convaincu qu’ils peuvent renverser la vapeur et remettre leur saison sur les rails alors qu’ils affrontent Fulham, Leicester et les Wolves après le match de troisième tour de la FA Cup avec Morecambe ce week-end.

Pulisic a déclaré: «Nous sommes dans une période difficile. Cela va arriver à tout le monde à certains moments et nous nous sommes déjà retrouvés dans ces situations auparavant.

«Nous avons un match la semaine prochaine où nous devons commencer à changer les choses. Nous devons obtenir des résultats rapidement. Nous regarderons le match de Manchester City en arrière, le regarderons en équipe et verrons ce que nous pouvons améliorer.

«Ce ne sera pas facile mais nous devons montrer du caractère maintenant.»

Lampard n’est pas en danger immédiat mais ne se fait aucune illusion sur le fait qu’après avoir dépensé 200 millions de livres sterling l’été dernier, Chelsea doit montrer une amélioration cette saison.