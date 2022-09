Christian Pulisic, Fred, Eden Hazard

Parfois, pour une raison quelconque, un joueur a l’air plus à l’aise de jouer pour son équipe nationale que pour son club.

Oui, ils n’obtiennent peut-être qu’une poignée de matchs par an, par rapport au cycle sans fin du football de club, mais l’équipe nationale peut offrir un changement de style, de formation et de coéquipiers qui peut avoir un impact positif sur certains.

Avec la Coupe du monde 2022 à l’horizon, on peut craindre qu’un manque de temps de jeu ou de confort dans une équipe de club n’affecte les chances d’un joueur d’impressionner au Qatar. Mais n’ayez crainte, pour ces six joueurs, il est probable qu’ils seront plus performants en enfilant le maillot de l’équipe nationale.

Ayant semblé si brillant à ses débuts à Chelsea – il a marqué neuf buts lors de sa première saison en Premier League – le développement du capitaine de l’USMNT a quelque peu stagné en ce qui concerne sa carrière en club. Après avoir été largement ignoré par Thomas Tuchel la saison dernière – il n’a jamais eu de période prolongée dans son rôle préféré sur le côté gauche du milieu de terrain – l’arrivée du nouveau manager Graham Potter pourrait s’avérer être soit un nouveau départ, soit le début de la fin pour sa carrière à Chelsea.

Pour son pays, cependant, Pulisic a toujours bien performé (il a 21 buts et 12 passes décisives en 51 matchs, bien que certains s’attendent toujours à plus), avec un tour du chapeau contre le Panama en mars étant sa plus belle heure récente. La forme de son club jusqu’à présent cette saison soulève quelques inquiétudes – il doit encore figurer au-delà d’une heure dans n’importe quelle compétition – mais il devrait toujours conserver sa place de leader de l’équipe américaine pour la Coupe du monde.

Bien qu’il ne se soit jamais rendu indispensable à Manchester United, Fred fait toujours partie intégrante du milieu de terrain brésilien de Tite. Maintenant dans sa cinquième saison de Premier League, avec plus de 100 matchs à son actif, le milieu de terrain défensif gaucher a rarement montré des séries de forme constante au-delà de l’étincelle occasionnelle de son talent indiscutable. Souvent mal à l’aise ou unidimensionnel en possession et hésitant dans son jeu de pressing au niveau du club, le joueur de 29 ans semble jouer avec plus de confiance pour le Brésil.

Habituellement déployé dans un rôle assis aux côtés du nouveau coéquipier du club Casemiro, Fred a tendance à s’en tenir à un mandat international plus simple – créant généralement une présence stable et équilibrée avec la licence d’avancer sporadiquement. Bien qu’il ne manque jamais d’efforts, il semble parfois à court d’idées lorsqu’il reçoit le ballon pour United (bien qu’il ait montré des signes d’amélioration de sa contribution offensive lors de la deuxième partie de la dernière campagne), alors qu’il prospère d’un rôle pour son pays.

Même pendant ses périodes sans marquer pour Chelsea, Werner a continué à se présenter pour l’Allemagne. Bien qu’il n’ait jamais manqué de mouvement, d’application et d’énergie, la constance de Werner devant le but a fait l’objet d’un examen minutieux lors de son passage malheureux à Londres, ne trouvant le filet que 10 fois en 56 matches de championnat. Pour l’Allemagne, cependant, son record de buts se compare à certains des meilleurs joueurs internationaux, avec 24 en 53 apparitions.

Après être revenu en Bundesliga pour rejoindre le RB Leipzig pour 30 millions d’euros cet été, Werner a mystérieusement eu du mal à convertir les chances au niveau du club; son total actuel s’élève à un seul but en six matches de championnat (bien qu’il ait réussi un tour du chapeau dans un match DFB-Pokal.) Étant principalement un attaquant basé sur le mouvement qui prospère sur l’espace, il n’est pas surprenant que ses entraîneurs de Chelsea aient été tentés de jouez-le dans un rôle large (donc plus loin du but), mais dans l’équipe d’Allemagne, il se place généralement à l’avant-centre où il est leur menace de but la plus constante.

Bien que son nombre de minutes pour le Real Madrid – actuellement à 98 en trois matchs – semble diminuer d’un mois à l’autre, l’ancien attaquant de Chelsea est toujours sur la bonne voie pour jouer un rôle important pour la Belgique lors de la Coupe du monde. En fait, l’entraîneur-chef de la Belgique, Roberto Martinez, semble satisfait d’avoir aligné Hazard comme l’un des deux n ° 10 – avec Kevin De Bruyne de Manchester City – et, malgré ses problèmes de blessures, l’a même joué en continu lorsque les matchs se sont succédé. (il a participé aux quatre rencontres de la Ligue des Nations en Belgique en juin.)

Bien qu’il ait été utilisé avec parcimonie au niveau des clubs, Hazard (qui compte 33 buts en 120 matches internationaux à son actif) s’est récemment révélé décisif pour le Real Madrid lorsque son inclusion en seconde période contre le Celtic s’est soldée par un but et une passe décisive pour les champions d’Europe. Sa créativité, son expérience et sa qualité de balle peuvent encore s’avérer déterminantes pour la Belgique au Qatar.

Non seulement Depay a maintenu son excellente forme pour les Pays-Bas au milieu d’une période d’incertitude personnelle à Barcelone, mais il a sans doute été le meilleur joueur de son pays pendant toute la campagne de qualification pour la Coupe du monde. Avec neuf buts en autant de matchs, la contribution de Depay a permis d’obtenir un billet pour la Coupe du monde pour les Pays-Bas, et il a également été une source d’inspiration dans la Ligue des Nations en juin.

Depay a peut-être récemment regagné une certaine confiance du patron du Barça Xavi après la fin d’une fenêtre de transfert où il a choisi de rester au Camp Nou malgré de multiples offres ailleurs, mais étant donné la volonté publique du club de le laisser partir cet été, il semble que la majorité de son temps de jeu va venir de son pays. En tant que seul joueur de l’équipe néerlandaise dont le nombre de buts a atteint le double des chiffres (un respectable 42 en 80 matchs), son expérience et ses compétences en attaque seront la clé de leurs espoirs.

Auparavant l’un des milieux de terrain les plus productifs de Serie A avec l’Udinese (34 buts et 36 passes décisives en 184 matchs), De Paul a fait moins la une des journaux après son transfert de 35 millions d’euros à l’Atletico Madrid en 2021. Tout en présentant un beau mélange d’artisanat et de créativité , il n’a pas encore trouvé de créneau régulier cette saison avec un but et une passe décisive en huit matchs.

Cependant, la place de titulaire de De Paul pour l’Argentine ne semble pas remise en cause (malgré une bataille judiciaire avec son ex-femme compliquant les chosescar les individus empêtrés dans des controverses juridiques peuvent se voir refuser l’entrée au Qatar.) D’un rôle de milieu de terrain central plus avancé dans la configuration argentine, il a la liberté de faire courir sa marque dans l’espace et de s’aventurer dans des positions de buteur.