Christian Pulisic face au dilemme des clubs européens

Alors que Christian Pulisic fait face à un départ de Chelsea cet été, plusieurs clubs européens réclament les services de l’Américain. À l’heure actuelle, Milan et Lyon sont les deux principaux prétendants à Pulisic. Les deux ont soumis des offres, bien que très différentes. L’offre de Milan à Chelsea n’était que de 15 millions de dollars. En revanche, Lyon a offert du côté de Stamford Bridge presque le double. La tenue française est prête à débourser 27 millions de dollars pour le natif de Pennsylvanie.

Le défi de Pulisic est qu’il semble avoir décidé où il veut jouer la saison prochaine. Pulisic est prêt à refuser l’offre lyonnaise car il souhaite passer en Serie A, selon des sources d’ESPN. De plus, Pulisic a déjà convenu de conditions personnelles avec Milan. En plus de rejoindre un demi-finaliste de la Ligue des champions, Milan a offert plus de salaire à Pulisic.

La dernière pièce du puzzle est de convaincre Chelsea d’approuver le déménagement. Bien sûr, tout dépend de la décision du joueur. Pourtant, l’offre de Lyon de 27 millions de dollars est bien plus proche de la haute valorisation de l’Américain par Chelsea. Chelsea a mis un prix de 32 millions de dollars sur Pulisic, ce qui effraie potentiellement certains des clubs potentiels. Le propriétaire américain de Lyon, John Textor, est prêt à dépenser plus pour amener un Américain en Ligue 1.

Christian Pulisic amène le fandom américain dans les clubs européens

La Serie A a fait des efforts cet été pour attirer certains des meilleurs talents américains. Pour l’instant, le seul transfert confirmé est le transfert de Tim Weah de Lille à la Juventus pour 13 millions de dollars. Ensuite, l’AC Milan est sur le marché depuis plus que Pulisic. Yunus Musah a eu des discussions concrètes avec Milan sur un éventuel transfert de Valence. Selon certaines rumeurs, Tyler Adams se rendrait également chez les Rossoneri.

Alors que Christian Pulisic envisage de déménager parmi les clubs européens, il pourrait faire de Milan, et de la Serie A dans son ensemble, une sorte d’avant-poste américain.

