Christian Pulisic et Zack Steffen en finale de la Ligue des champions marquent la fin d’une excellente saison pour les États-Unis en Europe

La finale de la Ligue des champions est une dernière célébration de la saison des clubs européens. Et la campagne qui sera bientôt terminée n’a pas été comme les autres pour les joueurs américains.

Des artistes américains ont parsemé certains des plus grands clubs d’Europe, que ce soit Weston McKennie à la Juventus, Tyler Adams au RB Leipzig ou Giovanni Reyna au Borussia Dortmund. Les Américains ont également soulevé beaucoup d’argenterie, que ce soit Timothy Weah à Lille, champion de Ligue 1, Brenden Aaronson remportant un doublé en championnat et coupe avec le FC Salzbourg, McKennie soulevant la Coppa Italia ou Reyna soulevant le DFB-Pokal. Au total, neuf joueurs différents ont contribué à remporter un total de 12 trophées.

Ce qui nous amène à la finale de la Ligue des champions de samedi. D’un côté sera Chelsea et l’attaquant américain Christian Pulisic; de l’autre sera Manchester City, qui comprend le gardien américain Zack Steffen, qui est déjà devenu le premier Américain à faire partie d’une équipe vainqueur de la Premier League.

Ce ne sont pas non plus des exemples isolés d’Américains dans la compétition. Dix de ces joueurs figuraient sur les listes de la Ligue des champions lorsque la phase de groupes a commencé en octobre. Au-delà de Pulisic et Steffen, ce groupe comprenait Adams, McKennie, Reyna, le gardien du Club de Bruges Ethan Horvath, l’attaquant de l’Ajax Alex Mendez, le défenseur du Bayern Munich Chris Richards (bien qu’il ait ensuite été prêté au TSG Hoffenheim) et le duo barcelonais de Sergino Dest et Konrad de la Fuente.

Tout cela montre qu’au cours des 24 années écoulées depuis que Jovan Kirovski est devenu le premier – et à ce jour, le seul – homme américain à remporter une médaille en Ligue des champions, à peu près tout dans le football américain est plus important. Il y a à peine un jeu professionnel sur la planète qui ne soit pas regardable, d’une manière ou d’une autre, sur les ondes américaines. Au niveau national, la Major League Soccer (MLS) compte jusqu’à 27 équipes, tandis que la ligue féminine, grâce au travail effectué par la National Women’s Soccer League (NWSL), semble plus durable que jamais. Si l’on se concentre du côté des hommes, on ne peut s’empêcher de remarquer les joueurs que les États-Unis produisent.

« Je pense que nos joueurs ont grandi », a déclaré Kirovski, maintenant directeur technique du LA Galaxy. « Il y a des joueurs qui étaient là avant, que ce soit moi-même ou d’anciens joueurs qui étaient en Europe. Je pense que la MLS a vraiment fourni une plate-forme pour que certains de ces autres enfants puissent jouer. Et vraiment, nous avons grandi. Ces enfants qui sont à grands clubs ? Ils ont des opportunités. »

L’un des Zack Steffen et Christian Pulisic remportera la Ligue des champions samedi lorsque Manchester City et Chelsea s’affronteront. Visionhaus

La finale de la Ligue des champions de dimanche marque la dernière manifestation de cette croissance, mais cela a été une longue tâche. Les joueurs américains font leur chemin vers les climats européens depuis la fin des années 1980. Habituellement, cela signifiait se diriger vers l’un des marigots relatifs du continent; si un Américain s’accrochait à un club dans l’une des grandes ligues en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, c’était généralement dans une équipe dans la moitié inférieure du tableau. Puis il y a eu l’ère des joueurs américains. La grande majorité avait bien plus de 20 ans au moment où ils ont traversé l’Atlantique. (Kirovski, qui a rejoint Dortmund depuis le système des jeunes de Manchester United à l’âge de 20 ans, était une exception sur les deux points.)

Depuis, il y a eu une montée constante, bien qu’en dents de scie, bien que Pulisic rejoignant Dortmund en 2016 s’est avéré être un bond en avant. Il a fait le déplacement avec l’aide de ce qui est connu dans les cercles du football américain sous le nom de « Golden Ticket » (un passeport croate qui lui a permis de se qualifier en tant que citoyen européen), ce qui a facilité son déménagement quand il avait 16 ans au lieu de 18. Cela a permis Pulisic de poursuivre son développement à un âge qui a historiquement été celui où les joueurs américains commençaient à prendre du retard par rapport à leurs homologues mondiaux. Il établit bientôt des records de championnat pour les jeunes joueurs, y compris le plus jeune non-Allemand à marquer en Bundesliga et le plus jeune à marquer deux fois dans un match de championnat.

Lorsque Pulisic a été transféré à Chelsea en 2019, c’était pour 73,3 millions de dollars. Il a enduré sa part de hauts et de bas depuis, les blessures s’avérant être un obstacle considérable. La compétition pour les places aussi. Et pourtant Pulisic a prouvé qu’il était un membre apprécié de l’équipe des Bleus, même s’il ne débute pas toujours.

Le chemin de Steffen était plus traditionnel. Après avoir progressé dans les rangs des jeunes, dont une saison à l’académie de l’Union de Philadelphie, il a passé deux ans à l’université du Maryland. Il a ensuite passé 19 mois difficiles dans la réserve de l’équipe allemande du SC Freiburg avant de revenir en MLS avec le Columbus Crew.

Une telle décision était autrefois considérée comme le glas des ambitions européennes d’un joueur. Cela s’est avéré ne pas être le cas pour Steffen, qui a de nouveau construit son jeu au cours de quatre saisons à Columbus, réalisant des exploits en séries éliminatoires en cours de route. Il a ensuite transformé ces performances en un déménagement à City avec un prêt en Allemagne avec Fortuna Düsseldorf en cours de route.

Des deux, le parcours de Steffen est le plus encourageant pour les joueurs américains. Il peut y avoir des trébuchements et des revers, des périodes difficiles pour s’appuyer sur son jeu, mais rien de tout cela n’empêche un joueur de réussir finalement en Europe. Il y a plus de patience, et cela aide aussi que le gain potentiel soit plus grand. Kirovski note qu’il reçoit des appels de grands clubs concernant des perspectives, une évolution qui aurait été impensable il y a 10 ans.

« C’est au cas par cas, mais je pense que tu vas prendre un risque et un pari [on U.S. players] en tant que club parce que le talent est là », a déclaré Kirovski. « Et vous allez probablement manquer plus que vous n’avez touché. Mais nous avons eu du succès. Je veux dire, vous regardez Pulisic. Il a été à Dortmund, il a réussi. Il a été acheté par Chelsea pour une raison, car il s’est développé et a bien fait. Il a eu des opportunités à cause de sa performance, rien de plus. »

Alors que Kirovski revient sur son expérience avec Dortmund, il pense aux stars de l’équipe comme Andreas Moller et Karl-Heinz Riedle, et comment des joueurs comme le milieu de terrain Paulo Sosa et le défenseur Julio Cesar l’ont pris sous leur aile collective. Il se souvient qu’en récupérant sa médaille de vainqueur, il « a juste tout pris ». Il pense aussi au temps qui s’est écoulé.

« Mon dieu, je suis vraiment vieux maintenant », a-t-il dit en riant.

Cette pensée est contrebalancée par où il pense où se dirigent les États-Unis. Et dimanche, il aura de la compagnie sur la liste des vainqueurs de la Ligue des champions américaine.