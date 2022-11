Christian Pulisic, en voie de guérison, dit qu’il jouera samedi

DOHA, Qatar – L’invité surprise a attendu patiemment à la fin de la file des sympathisants accueillant l’équipe des États-Unis à son hôtel après leur victoire 1-0 sur l’Iran tôt mercredi matin. En toute sécurité hors de la mêlée tapageuse des high-fives et des câlins puissants, rayonnant largement et enregistrant l’arrivée des joueurs sur son téléphone se trouvait l’homme qui avait rendu la célébration possible : Christian Pulisic.