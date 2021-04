L’attaquant de Chelsea, Christian Pulisic, a déclaré que l’équipe pouvait s’attendre à un défi difficile de la part de ses quatre meilleurs prétendants à la Premier League dans le match à domicile de la saison, mais ils sont prêts pour le combat après la victoire 4-1 de samedi à Crystal Palace.

L’international américain Pulisic a marqué un doublé et Kurt Zouma et Kai Havertz ont également frappé alors que Chelsea a répondu à la défaite 5-2 du week-end dernier contre West Bromwich Albion pour grimper à la quatrième place avec 54 points en 31 matchs.

West Ham, sixième, peut les dépasser dimanche s’ils remportent leur match contre Leicester City.

«Ça va être serré. Nous devons rassembler de bons résultats. Nous sommes prêts pour ce défi », a déclaré Pulisic à la BBC.

«Nous avons eu une journée difficile (contre West Brom). Nous ne gagnerons pas tous les matchs, mais la façon dont nous avons répondu, nous sommes vraiment heureux… Nous avons joué de manière très agressive et cela nous a conduits à travers le match.

Pulisic a lutté pour la forme et la forme physique cette saison avec cinq buts dans toutes les compétitions, mais le joueur de 22 ans s’est soutenu pour livrer ses matchs restants.

« Il s’est passé beaucoup de choses cette saison, mais je vais travailler dur pour faire de mon mieux de toutes les manières possibles », a déclaré Pulisic.

Havertz a marqué son premier but en championnat depuis octobre et en a créé un autre pour Pulisic alors que Chelsea marquait plus de deux sous l’entraîneur Thomas Tuchel pour la première fois.

« C’est facile de jouer avec des joueurs qui ont cette qualité … après avoir gagné 4-1, il est facile de dire que vous êtes une bonne équipe offensive – mais nous devons y retourner et après la saison, nous pouvons en parler », a déclaré Havertz à Sky Des sports.

«Je dois le prouver dans plus de jeux.»

Chelsea affrontera ensuite le Portugais Porto lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions mardi, après avoir remporté le match aller 2-0 la semaine dernière.

