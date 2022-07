Christian Pulisic de l’USMNT parle de l’avenir de Chelsea, de sa soif de succès en Coupe du monde et plus encore

Christian Pulisic comprend la perception : l’idée que l’équipe nationale masculine des États-Unis puisse gagner la Coupe du monde ne vaut pas la peine d’être envisagée. Rien dans l’histoire de l’équipe ne suggère le contraire.

Pour les étrangers, c’est bien. Cela n’a pas d’importance. Pour lui, aller à la Coupe du monde avec un état d’esprit défaitiste défierait la logique.

“Si vous ne croyez pas que cela peut arriver, cela n’arrivera pas”, a déclaré Pulisic à Herculez Gomez d’ESPN dans une interview pour Futbol Americas. (diffusez chaque épisode sur ESPN +). “Nous avons vu des choses plus folles se produire à coup sûr et je crois vraiment que nous avons une équipe solide, un groupe solide de gars qui peuvent accomplir n’importe quoi. C’est donc juste la façon dont je pense et la façon dont je vais croire en entrant dans cette Coupe du monde.”

Il ne veut pas imposer de limite artificielle à ce que l’équipe peut accomplir ou comment définir le succès quatre mois avant le début du tournoi. Qu’est-ce que cela accomplirait exactement?

“Je pense que nous allons là-bas avec l’intention de gagner la Coupe du monde”, a-t-il déclaré. “Nous allons entrer en tant qu’équipe confiante et affamée qui ne reculera devant personne et nous pensons que nous pouvons vraiment faire bouger les choses dans cette Coupe du monde.”

Pulisic est aux États-Unis pour la tournée estivale de pré-saison de Chelsea, qui a débuté samedi par une victoire 2-1 contre le Club America de Liga MX à Las Vegas. L’ailier américain n’a pas trouvé la feuille de match après avoir été remplaçant à la mi-temps.

C’est une pré-saison importante pour Pulisic alors qu’il continue de concourir pour sa place sous l’entraîneur Thomas Tuchel. Chelsea a récemment finalisé la signature de l’ailier Raheem Sterling de Manchester City, ce qui devrait rendre encore plus difficile pour Pulisic de recevoir des minutes cohérentes après avoir passé la saison dernière à entrer et sortir de l’alignement.

“C’est juste la vie dans un grand club”, a-t-il déclaré. “Nous avons une grande qualité et Raheem, nous en sommes vraiment ravis. La belle chose à propos d’être dans un club comme celui-ci est la compétition tous les jours. Nous nous épanouissons tous en nous entraînant. C’est juste un autre excellent ajout à l’équipe et ça ne change pas grand-chose.”

L’avenir de Christian Pulisic en tant que joueur de Chelsea est au centre des préoccupations alors qu’il se prépare pour la Coupe du monde 2022 et vise à obtenir plus de minutes sur le terrain. Getty

“Je vais encore devoir jouer dur et entrer dans ma position comme je l’ai fait avant. Rien de fou. C’est Chelsea. C’est ce que c’est, ce pour quoi vous vous inscrivez et c’est le genre de club avec le calibre de joueurs que nous avons”, a déclaré Pulisic.

Le club a subi un nombre important de changements hors du terrain cette intersaison après que la propriété a été transférée à l’homme d’affaires américain Todd Boehly, qui détient également des participations minoritaires dans les Lakers de Los Angeles et les Dodgers de Los Angeles. Pour les joueurs, cela n’a pas entraîné beaucoup de changements au jour le jour, mais Pulisic a déclaré que l’arrivée de Boehly avait été bien accueillie dans les vestiaires.

“Je pense qu’ils sont venus et ont fait du très bon travail dans la façon dont ils ont parlé avec les joueurs et le personnel et veulent juste utiliser la même mentalité de Chelsea – cette mentalité gagnante”, a déclaré Pulisic. “Mais aussi en apportant leurs manières américaines, certaines de leurs manières commerciales, et comment ils apportent et intègrent cela dans cette équipe.”

Boehly n’est pas le seul Américain à exercer son influence dans la plus grande ligue du monde. Après avoir été embauché à Leeds United la saison dernière et avoir aidé le club à éviter la relégation, le manager Jesse Marsch a fait venir les joueurs de l’équipe nationale américaine Brenden Aaronson et Tyler Adams pour renforcer la liste avant sa première saison complète en charge. C’est une tendance qui enthousiasme Pulisic.





“Je suis juste très fier de voir les Américains faire ce qu’ils font en Premier League maintenant”, a-t-il déclaré. “Une tonne de gars qui traversent l’Europe et maintenant un grand manager [is in] un gros travail à Leeds et je pense que le simple fait de les faire rester debout la saison dernière était une bonne réalisation et j’étais vraiment heureux de le voir. Et maintenant, avec Brenden, avec Tyler, je pense que s’ils font une bonne saison, cela fait des merveilles pour nous en tant que pays.”

Cela contribuerait à l’un des plus grands objectifs de Pulisic : inspirer la prochaine génération de footballeurs américains.

“J’ai grandi dans un pays où ce n’était peut-être pas si attrayant de vouloir jouer ici aux États-Unis”, a-t-il déclaré. “Mon objectif a toujours été d’aller jouer en Europe, et j’espère juste que les enfants regardent et voient ce que je fais et pensent, ‘Peut-être qu’un jour nous pourrons avoir une ligue qui sera à ce niveau.'”