Christian Pulisic de l’USMNT désireux de “faire ses preuves” auprès du patron de Chelsea, Graham Potter

Le milieu de terrain des États-Unis et de Chelsea, Christian Pulisic, a déclaré qu’il avait hâte de prendre un nouveau départ sous la direction du nouveau manager de Chelsea, Graham Potter.

Pulisic a disputé 76 minutes du match nul 0-0 des Américains contre l’Arabie saoudite mardi, sa plus longue sortie de la saison pour un club ou un pays. Maintenant, il retourne à Chelsea et tentera de faire bonne impression sur Potter, qui a été nommé directeur du club le 9 septembre après le limogeage de Thomas Tuchel.

Pulisic n’a enregistré que 176 minutes cette saison pour les Blues dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, avec toutes les apparitions sauf une en tant que remplaçant.

“Honnêtement, je me sens bien d’y retourner”, a déclaré Pulisic à propos de son retour à Chelsea. “J’ai un nouveau départ maintenant et je suis ravi de jouer pour le nouveau manager. J’ai vraiment hâte d’y être. Je dois juste faire mes preuves, comme tout le monde le fait, et comme je l’ai déjà fait.”

Après avoir raté la défaite amicale 2-0 des Américains contre le Japon vendredi dernier, Pulisic a montré quelques éclairs de sa capacité d’attaque contre les Saoudiens, y compris quelques incursions sur l’aile. Mais comme la plupart de ses coéquipiers, il n’a pas été en mesure de fournir le genre de passes qui se traduirait par un regard clair sur le but.

“Il y a beaucoup de façons différentes de marquer des buts, et je pense qu’il y a des moments où nous pouvons mettre plus de centres dans la surface”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons simplement être plus agressifs, plus implacables à l’avenir, puis les tester encore plus. Je pense donc qu’aujourd’hui, nous en avons eu des aperçus, mais nous n’avons tout simplement pas vu [it] suffisant.”

Il était cependant ravi de revenir sur le terrain dans un rôle de titulaire avec les États-Unis aux côtés de joueurs comme Tyler Adams et Weston McKennie, avec qui il a une longue histoire remontant aux équipes nationales américaines de jeunes.

“C’était génial d’être de retour avec les gars, vraiment heureux de jouer”, a déclaré Pulisic. “Je pense, évidemment, que ce ne sont pas les résultats que nous espérions vraiment pour la Coupe du monde, mais nous n’allons pas être trop déçus d’entrer dans ces matchs parce que maintenant nous avons un nouveau départ et nous allons entrer dans cette coupe du monde volante.

“Nous devons juste faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous sommes prêts et prêts à partir le moment venu.”

Pulisic a semblé montrer une certaine frustration lorsqu’il a été remplacé contre l’Arabie saoudite – passant juste devant le manager Gregg Berhalter sur la touche – mais il a déclaré que rien ne visait l’entraîneur.

“Je veux toujours être dans les jeux”, a déclaré Pulisic. “J’essayais juste de sortir du terrain, d’essayer de marquer des buts et d’essayer de gagner le match. Mais c’est bien d’avoir quelques minutes et je me sens en bonne santé.”

Pulisic a reconnu qu’il existe une dynamique unique à l’œuvre, les joueurs retournant dans leurs clubs alors même que la Coupe du monde se profile.

“C’est chacun pour soi dans un sens”, a-t-il déclaré. “Mais c’est le message que nous devons envoyer : faites tout ce que vous pouvez pour préparer votre corps physiquement, mentalement, du mieux que vous pouvez pour être prêt une fois ce moment venu. Et si tout le monde fait ça, je pense que nous allons être en forme pour la Coupe du monde. »