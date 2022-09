Christian Pulisic de l’USMNT blessé, absent du match de préparation de la Coupe du monde

Christian Pulisic a raté l’avant-dernier match de préparation des États-Unis avant la Coupe du monde contre le Japon vendredi en Allemagne en raison d’une blessure non précisée.

La Fédération américaine de football a déclaré que Pulisic était absent “à cause d’un coup qu’il a reçu à l’entraînement plus tôt cette semaine”. L’USSF a déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer s’il sera disponible pour le match amical de mardi contre l’Arabie saoudite à Murcie, en Espagne.

Tim Weah, Yunus Musah, Chris Richards, Antonee Robinson et Zack Steffen n’étaient pas non plus dans l’équipe en raison de blessures. Miles Robinson manquera la Coupe du monde à cause d’une déchirure d’Achille.

Gio Reyna faisait partie de la formation de départ pour la première fois pour les États-Unis depuis l’ouverture des éliminatoires de la Coupe du monde au Salvador le 2 septembre. 22 saison. Reyna portait le maillot n ° 21, le numéro que son père, l’ancien capitaine américain Claudio Reyna, a porté 42 fois.

Matt Turner était dans le but, Sergino Dest à l’arrière droit, Walker Zimmerman et Aaron Long au défenseur central et Sam Vines à l’arrière droit. Tyler Adams était au milieu de terrain central, Weston McKennie et Luca de la Torre au milieu de terrain central, Reyna et Brenden Aaronson sur les ailes et Jesus Ferreira à l’avant.

Christian Pulisic manquera le match des États-Unis contre le Japon vendredi. Photo de Robin Alam/ISI Photos/Getty Images

En raison de blessures et de suspensions, Pulisic, Adams et McKennie n’ont commencé ensemble que quatre fois : un match amical contre l’Équateur en 2019, des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Honduras et le Canada en janvier et un match amical contre l’Uruguay en juin.

Turner a commencé huit des 14 qualifications, avec Steffen dans le but pour le reste.

Vines n’en est qu’à sa neuvième apparition internationale, sa première depuis le 1er août 2021. Dest joue pour les États-Unis pour la première fois depuis la qualification du 30 janvier au Canada.

Zimmerman a été capitaine des Américains pour la sixième fois.

Les Américains, de retour en Coupe du monde après avoir raté le tournoi de 2018, ouvrent contre le Pays de Galles le 21 novembre, affrontent l’Angleterre quatre jours plus tard et clôturent le premier tour contre l’Iran le 29 novembre.

Le Japon, qui se prépare pour sa septième Coupe du monde consécutive, débutera contre l’Allemagne le 23 novembre, rencontrera le Costa Rica quatre jours plus tard et clôturera le match de groupe contre le Japon le 1er décembre.