Christian Pulisic de Chelsea se dit “abasourdi” par la décision de Thomas Tuchel de le mettre au banc contre le Real Madrid

La star américaine Christian Pulisic a critiqué son ancien entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, affirmant qu’il était “abasourdi et très déçu” par la décision de ne pas le faire débuter en demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid en 2021.

Pulisic a commencé et a marqué le but de Chelsea lors d’un match nul 1-1 lors du match aller à Madrid. Cependant, il a commencé sur le banc des remplaçants pour le match retour à Stamford Bridge malgré, selon Pulisic, avoir été assuré qu’il serait dans la formation de départ.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Ce qui s’est passé avant ce match a été extrêmement décevant pour moi”, a écrit Pulisic dans son prochain livre “Christian Pulisic: My Journey So Far”, selon un extrait publié mardi.

“J’avais eu une très bonne performance au match aller et notre match suivant était contre Fulham en championnat. Tuchel m’a dit qu’il me reposait pour le match retour et par conséquent je n’ai pas joué une seule minute dans le match de Fulham .

“Puis le jour du match de la deuxième demi-finale, Tuchel me dit qu’il a changé d’avis et qu’il part avec Kai [Havertz]. Honnêtement, j’étais abasourdi et très déçu. Je pensais que j’avais mérité un départ et, plus important encore, il m’avait assuré auparavant que j’allais commencer.”

Christian Pulisic célèbre avec Thomas Tuchel après avoir marqué contre le Real Madrid lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions 2021. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

Bien qu’il ait déjà travaillé sous ses ordres au Borussia Dortmund, Pulisic a eu du mal à jouer pendant le temps de Tuchel à Stamford Bridge et a été lié à un départ de Chelsea cet été. Une sortie ne s’est jamais concrétisée et Tuchel a été remplacé comme entraîneur par Graham Potter au début du mois.

Ajoutant un aperçu supplémentaire de sa relation tendue avec Tuchel, Pulisic a déclaré que son but contre Madrid était intervenu après avoir ignoré les conseils de son entraîneur de l’époque.

“Alors que je pars en cavale, j’entends Thomas Tuchel crier depuis la ligne de touche : ‘Christian, reste dans la poche, ne t’enfuis pas !’ “Mais j’ai juste eu le sentiment que je trouverais l’espace et que j’arriverais au bout du col, alors j’ai continué la course.”

Pulisic est sorti du banc lors du match retour contre Madrid et a aidé le deuxième but de Chelsea lors d’une victoire 2-0. Le natif de Hershey, en Pennsylvanie, a déclaré quand il est monté sur le terrain “il était tellement énervé” et que sa passe décisive pour Mason Mount était “probablement ma préférée que j’ai jamais faite”.

Malgré le changement d’entraîneur, Pulisic n’était qu’un remplaçant tardif lors du premier match de Potter en charge, un match nul 1-1 avec le FC Salzburg en Ligue des champions la semaine dernière.

Pulisic, 24 ans, devrait être un joueur clé pour les États-Unis lors de la Coupe du monde de cette année au Qatar, où ils affronteront le Pays de Galles, l’Angleterre et l’Iran en phase de groupes. Le tournoi commence le 20 novembre.