Christian Pulisic de Chelsea frappe le vainqueur tardif contre West Ham alors que les grands changements de l’entraîneur Thomas Tuchel portent leurs fruits

LONDRES – Il a fallu attendre la dernière minute des années 90 pour briser la détermination de West Ham United dimanche. Mais après ce qui ressemblait parfois à un match de pré-saison d’attaque contre défense, Christian Pulisic a ramené à la maison le centre de Marcos Alonso pour donner à Chelsea trois points de Premier League avec une victoire 1-0 à Stamford Bridge et pour lever temporairement l’incertitude engloutissante autour du club.

La situation à Chelsea est telle qu’ils ne pouvaient même pas compter sur un penalty à la 85e minute de l’expert des coups de pied Jorginho pour leur donner l’avantage. Il y avait la familiarité de la course retardée, du saut et du saut, mais dans un moment symptomatique de la situation actuelle de Chelsea, l’effort de Jorginho a été apprivoisé et directement dans la gorge du gardien Lukasz Fabianski. Ces incontournables autrefois fiables de l’ère Thomas Tuchel devenaient de moins en moins familiers.

Mais ensuite, la normalité a été rétablie lorsque Pulisic – faisant partie d’un trio de remplacements à la 75e minute aux côtés de Romelu Lukaku et Hakim Ziyech – a marqué de l’intérieur de la surface pour remporter la victoire dans ce derby londonien. La gestion du jeu de Tuchel avait payé, juste. Cela a laissé West Ham à 10 joueurs dégonflé après une démonstration défensive héroïque, après avoir perdu Craig Dawson sur un carton rouge pour avoir fait tomber Romelu Lukaku et concédé ce penalty manqué.

“J’ai eu l’impression qu’il avait du mal, énergétiquement [after the international break]”, a déclaré l’entraîneur Tuchel à propos du récent manque de temps de jeu de Pulisic. “Je suis satisfait de l’effort d’aujourd’hui et il a eu la chance d’avoir cet impact énorme. C’était hyper important.”

C’était un cas de travail accompli pour Chelsea. Après avoir concédé 11 buts en trois matchs à domicile et perdu les trois sur le rebond, Chelsea avait vraiment besoin d’une victoire pour faire sauter ce stade, avec tous les sièges vides un rappel brutal des restrictions sous lesquelles ce club se retrouve à travailler. La victoire est survenue après une semaine au cours de laquelle il s’est avéré que leur meilleur défenseur central, Antonio Rudiger, était sur le point de partir et Tuchel a été laissé déplorer l’état du terrain tandis que la bataille pour la propriété du club n’a montré aucun signe de terminer de sitôt.

Tuchel avait l’air de porter la souche. Il a fallu moins de 90 secondes de la seconde mi-temps à Tuchel pour se cacher la tête entre les mains. Timo Werner avait égaré une passe au milieu du terrain, et un autre mouvement a échoué. Pendant ce temps, les supporters de West Ham chantaient “Stamford Bridge s’effondre, pauvre vieux Chelsea!” Ce match rappelait leur victoire sur Newcastle United en mars. Tout comme aujourd’hui, Chelsea n’a pas réussi à rassembler un seul tir au but en première mi-temps avant de remporter une victoire tardive 1-0 dans ce match également.

Il a fallu 56 minutes à Chelsea pour réussir son premier tir cadré, et cela est venu d’un effort dévié de N’Golo Kante. Trois minutes plus tard, Tuchel, qui dans ses notes de programme avait appelé son équipe à éliminer les erreurs qui avaient entrainé sa défaite 4-2 contre Arsenal la semaine dernière, s’est levé pour la première fois, après être resté discret sur la ligne de touche. Mais alors que le jeu devenait de plus en plus fracturé, Tuchel a effectué ses remplacements et a commencé à patrouiller sur la ligne de touche de sa manière habituelle. Il a commencé à sauter de son siège sporadiquement, gesticulant généralement à ses propres joueurs ou réagissant en feignant l’incrédulité face à une décision.

La première mi-temps a été une affaire désastreuse, l’indécision de Chelsea dans le dernier tiers les empêchant de toute chance nette. West Ham – qui a effectué six changements avec plus d’un demi-œil lors du match aller de la demi-finale aller de la Ligue Europa jeudi contre l’Eintracht Francfort – s’est assis et a attendu pour contrer. Ils ont joué un 5-4-1 avec Declan Rice, Michail Antonio et Jarrod Bowen tous sur le banc. Chelsea a essayé et essayé de les briser, mais leurs balles diagonales sont tombées mollement au-delà du deuxième poteau et West Ham a bloqué tout ce qui leur était lancé. La seconde mi-temps se déroule de manière similaire jusqu’à ce que Tuchel montre sa main à un quart d’heure de la fin, et son triple remplacement change le match.

L’ironie est que ce luminaire semblait fait sur mesure pour Lukaku pour commencer. Chelsea avait besoin de sa présence pour tenir le ballon devant ce mur défensif et créer de l’espace pour les autres. C’est exactement ce qu’il a fait lorsqu’il est entré en jouant sur l’épaule des défenseurs centraux, causant des bêtises puis tirant le penalty que Jorginho a raté. Chelsea a poursuivi ses vagues d’attaques, et finalement l’une de ces coupures de la ligne d’Alonso – qui était superbe tout au long – et une balle à travers la surface de réparation a trouvé un homme en bleu plutôt qu’un défenseur de West Ham. L’arrivée de Pulisic était précise, jusqu’au côté gauche de Fabianski, et Stamford Bridge a laissé échapper une énorme expiration.

Christian Pulisic de Chelsea a marqué le dernier but gagnant de sa carrière à Chelsea pour arracher une victoire tardive sur West Ham. Chloé Knott – Danehouse/Getty Images

“Aujourd’hui, c’était dû à l’incertitude – l’incertitude des derniers résultats”, a déclaré Tuchel à propos du résultat après le match. “Des matchs comme West Ham, c’est difficile d’avoir un match ouvert spectaculaire contre eux. Ils défendent avec huit ou neuf joueurs en profondeur autour de la surface. C’est difficile de trouver des espaces pour accélérer, c’était un peu coincé en première mi-temps. Nous avons grandi Nous n’avons jamais perdu la discipline ou la patience. Nous comprenons mieux les situations quand accélérer et créer plus d’occasions et obtenir le vainqueur tardif.

Bien qu’ils insistent pour le contraire, il doit être de plus en plus difficile d’ignorer l’incertitude hors terrain qui envahit le club. Avec trois offres restantes, rien n’indique que le groupe Raine chargé de recommander un futur propriétaire préféré le fasse de si tôt. Lord Sebastian Coe, qui faisait partie du consortium de Sir Martin Broughton, se tenait dans le Shed End, et il a vu une équipe de Chelsea qui a commencé cette saison en tant que prétendants au titre, mais qui semble maintenant prête pour une reconstruction estivale.

“Nous le souhaitons, mais nous devons vivre avec”, a déclaré Tuchel sur la perspective d’une prise de contrôle imminente. “Nous ne pouvons pas faire pousser l’herbe plus vite. Nous essayons de nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer et en douceur le prochain match.”

La défense de Chelsea a été très décriée récemment mais, à quelques instants près en première mi-temps, ils semblaient plus résolus. Ils ont dû gérer le retrait tardif d’Andreas Christensen en raison d’un bug à l’estomac et les défenseurs centraux Trevoh Chalobah – le remplaçant tardif, qui s’est bien remis d’un glissement en première mi-temps – Thiago Silva et Cesar Azpilicueta ont limité West Ham à une chance décente, ce qui Andriy Yarmolenko a frappé droit sur Edouard Mendy.

Tuchel sera soulagé d’avoir stoppé la pourriture à domicile. Avec la finale de la FA Cup encore à venir, cette saison peut se terminer avec une lueur teintée d’argenterie, mais il sera pleinement conscient qu’un résultat ne changera pas complètement le léger malaise au club. Stamford Bridge était calme jusqu’à cette vague d’attaques tardives sur le but de West Ham, mais malgré toute la méconnaissance et l’incertitude au club, cela a apporté une brève période de calme alors que Chelsea cherche à terminer cette saison turbulente sur une bonne note.