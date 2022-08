Christian Pulisic de Chelsea devrait rester au club malgré une fin effrénée du mercato

Christian Pulisic est de plus en plus susceptible de rester à Chelsea, car le club hésite à autoriser un transfert pour l’international américain au milieu d’une fin effrénée de la fenêtre de transfert, ont déclaré des sources à ESPN.

L’entraîneur-chef Thomas Tuchel cherche désespérément des renforts offensifs avant la date limite de transfert de jeudi, et les pourparlers se poursuivent avec Barcelone au sujet de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang.

Chelsea espère également signer l’ailier anglais des moins de 21 ans Anthony Gordon, mais Everton a rejeté au moins deux offres de l’équipe de Tuchel.

Le succès du club à renforcer ses options au cours des trois prochains jours aura un effet d’entraînement sur Pulisic.

Chelsea a dit à Callum Hudson-Odoi qu’il pouvait rejoindre le Bayer Leverkusen en prêt, tandis que Hakim Ziyech est également en pourparlers pour partir, l’Ajax espérant conclure un accord.

Avec Tuchel préoccupé par le nombre d’attaquants après les départs de Timo Werner et Romelu Lukaku vers le RB Leipzig et l’Inter Milan, respectivement – ​​ce dernier prêté – Chelsea n’est pas prêt à laisser Hudson-Odoi, Ziyech et Pulisic partir tous dans la même fenêtre. à moins qu’ils ne signent au moins deux nouveaux joueurs cette semaine.

Christian Pulisic n’essaie pas de forcer une sortie de Chelsea mais serait prêt à partir si une offre arrivait. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que Pulisic était sur le point de s’entretenir avec le club sur son avenir.

Une source connaissant le résultat a déclaré à ESPN que Pulisic avait été informé qu’il serait principalement utilisé comme joueur d’impact, mais avec toutes les chances, il pourrait entrer dans la première équipe.

Pulisic n’essaie pas activement de forcer une sortie mais serait prêt à partir si une offre arrivait – Manchester United s’est renseigné sur le joueur de 23 ans avant de conclure un accord de 100 millions d’euros pour Antony, tandis que Newcastle et la Juventus sont entre autres clubs intéressés – mais Chelsea ne veut pas se laisser court s’il ne parvient pas à obtenir de nouvelles recrues dans les 72 prochaines heures.

Il reste une petite possibilité que Pulisic puisse partir – on pense qu’il a indiqué sa volonté de prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2024 – mais Chelsea devrait faire une percée dans les négociations avec Aubameyang et Gordon, ou passer rapidement à d’autres cibles.

Ils devraient annoncer la signature du défenseur central de Leicester City Wesley Fofana avant la date limite de jeudi pour un montant d’environ 75 millions de livres sterling.

Pulisic n’a disputé que 76 minutes lors des quatre matchs de Chelsea en Premier League jusqu’à présent cette saison et tient à assurer une implication régulière pour s’assurer qu’il est dans une condition optimale pour la finale de la Coupe du monde au Qatar, à partir de novembre.