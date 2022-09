Christian Pulisic affirme que Tuchel l’a trompé sur le temps de jeu

L’attaquant américain Christian Pulisic affirme que l’ancien patron de Chelsea, Thomas Tuchel, lui a menti sur le début d’un match massif. Dans un extrait de son prochain livre Christian Pulisic: My Journey So Far, la star de l’USMNT a déclaré que Tuchel lui avait promis un départ en demi-finale retour de la Ligue des champions 2020/21 contre le Real Madrid.

Pulisic était dans le onze de départ pour le match aller contre les géants espagnols et a marqué. Après le match, Tuchel aurait dit à Pulisic qu’il le relancerait pour le match retour. Ceci, cependant, n’était pas le cas. L’Allemand Tuchel a laissé Christian Pulisic sur le banc.

“Ce qui s’est passé avant ce match a été extrêmement décevant pour moi”, a déclaré Pulisic dans le livre. “J’avais eu une très bonne performance au match aller et notre match suivant était contre Fulham en championnat. Tuchel m’a dit qu’il me reposait pour le match retour et du coup je n’ai pas joué une seule minute dans le match de Fulham.

“Puis le jour du match de la deuxième demi-finale, Tuchel me dit qu’il a changé d’avis et qu’il part avec Kai [Havertz]. Honnêtement, j’étais abasourdi et très déçu. Je pensais que j’avais mérité un départ et, surtout, il m’avait assuré auparavant que j’allais commencer. Donc, au moment où il m’a amené avec environ 25 minutes à jouer, j’étais tellement énervé.

Pulisic est entré dans le match en tant que remplaçant tardif et a fourni une passe décisive à Mason Mount moins de 20 minutes plus tard. Chelsea a remporté le match 2-0 et la demi-finale 3-1 au total.

Christian Pulisic et Tuchel ont perdu leur relation

Peut-être que l’une des raisons du camouflet était le fait que Pulisic n’avait pas tenu compte des instructions de Tuchel lors du match aller. Cependant, le moment rebelle de l’Américain a en fait créé son objectif. “L’histoire inédite derrière cet objectif est que lorsque [Antonio] Rüdiger a le ballon, je vois qu’il cherche à le jouer longtemps au-dessus et j’ai commencé ma course pour entrer derrière la ligne de fond madrilène », a déclaré Pulisic.

“Mais alors que je pars en courant, j’entends Thomas Tuchel crier depuis la ligne de touche, ‘Christian, reste dans la poche, ne t’enfuis pas !‘ Mais, j’avais juste le sentiment que je trouverais l’espace et que j’irais au bout du col. Alors, j’ai continué la course.

Chelsea a finalement remporté le trophée de la Ligue des champions cette année-là, mais il y avait des tensions entre le joueur et l’entraîneur. Malgré les affirmations publiques selon lesquelles leur relation allait bien, Pulisic et son père ont clairement montré une frustration claire.

Chelsea a viré Tuchel plus tôt ce mois-ci. Dans le seul match de son remplaçant, Graham Potter, Pulisic est venu en tant que remplaçant tardif.

PHOTO : Imago / Sportimage