Christian Pulisic accepte de rejoindre l’AC Milan depuis Chelsea – source

L’international américain Christian Pulisic a conclu un accord de principe sur un accord à long terme pour quitter Chelsea et rejoindre les géants de la Serie A, l’AC Milan ; cependant, les clubs doivent encore s’entendre sur les frais de transfert, a déclaré à ESPN une source italienne au courant de la situation.

Pulisic, 24 ans, est prêt à accepter une réduction de salaire substantielle pour que le transfert fonctionne, a ajouté la source, avec seulement des détails mineurs encore à régler avant qu’un accord complet sur les conditions personnelles puisse être conclu.

Il reste des négociations sur les frais, Chelsea voulant 25 millions d’euros (27,3 millions de dollars) tandis que Milan pense davantage entre 15 et 18 millions d’euros (16,4 et 19,6 millions de dollars), a indiqué la source.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le média italien Tuttomercatoweb.

Chelsea pense que le transfert prévu de Sandro Tonali à Newcastle United signifie que Milan peut se permettre de payer plus, mais Milan veut que le produit de cet accord les aide à acquérir trois à quatre joueurs. Cette position crée une certaine impatience du côté de Milan et ils envisagent de se retirer de l’accord.

Pulisic, cependant, ne veut aller qu’à Milan.

Christian Pulisic semble prêt à avoir joué son dernier match pour Chelsea. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Pulisic, une signature de 64 millions d’euros (69,8 millions de dollars) du Borussia Dortmund en 2019, a encore 12 mois sur son contrat à Chelsea. Le club devant réduire la taille de son équipe et sa masse salariale après avoir dépensé plus de 600 millions de livres sterling (762 millions de dollars) pour de nouveaux joueurs depuis qu’un consortium a acheté le club il y a un an, des sources ont déclaré que Pulisic figurait en bonne place sur la liste des départs potentiels.

Un certain nombre de clubs ont été approchés au sujet de la perspective de signer Pulisic, des sources ayant précédemment déclaré à ESPN que Manchester United, Newcastle, Naples, l’AC Milan et Galatasaray ont tous été informés des frais et du salaire probables du joueur, ce qui le fait gagner 13 millions de livres sterling. (16,5 millions de dollars) par an à Chelsea.

Pulisic a subi une blessure à Chelsea au cours des deux dernières saisons. Il a été hué par une petite partie des supporters du club lorsqu’il a été présenté comme remplaçant en seconde période lors du dernier match de la saison dernière à domicile contre Newcastle.

Avec Chelsea ajoutant les attaquants Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling, Noni Madueke, Pierre-Emerick Aubameyang et David Datro Fofana à leur équipe – ainsi que la signature du prêt de Joao Felix de l’Atletico Madrid – l’année dernière, Pulisic est tombé hors de l’image au club et devait partir en prêt en janvier, mais pour une blessure au genou qui l’a conduit à être mis à l’écart pendant deux mois.

Les informations du rédacteur principal d’ESPN, Mark Ogden, ont été utilisées dans ce rapport.