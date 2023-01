Christian Pulisic absent pendant des semaines avec une autre blessure

Christian Pulisic est le dernier nom à figurer sur la liste des blessés de Chelsea. L’attaquant américain s’est blessé au genou lors de la première mi-temps de la défaite 1-0 de Chelsea contre Manchester City jeudi.

Le manager Graham Potter a déclaré que le club analysait toujours le genou de Pulisic. Cependant, il a estimé que ce passage à l’écart pourrait s’étendre jusqu’en février. Cela arrive à un moment terrible pour Potter et Chelsea, le club récoltant une série de mauvais résultats dans toutes les compétitions. Éliminé de la Coupe Carabao et de la FA Cup, Chelsea occupe le 10e rang de la Premier League. De plus, le club a perdu six de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues.

La dernière blessure de Christian Pulisic s’est produite lors de l’une de ces défaites. Joué au but, Pulisic a relevé un défi difficile et juste du défenseur de City John Stones.

Au début, l’Américain a essayé de continuer. Cependant, il ne pouvait pas continuer. Potter a remplacé Pulisic par Carney Chukwuemeka.

Christian Pulisic n’est pas seul sur le rapport de blessure de Chelsea

Dans le même match contre Manchester City, Potter a dû effectuer un autre remplacement en première mi-temps en raison d’une blessure. Raheem Sterling a quitté le match à la cinquième minute. Potter dit que le personnel médical de Chelsea analyse toujours le coup de Sterling et qu’il n’y a pas de calendrier pour son retour, pour le moment.

Les deux blessures contre City dans la ligue ont aggravé une liste déjà populaire de noms depuis un certain temps. Les plus grosses pertes sont les arrières latéraux Reece James et Ben Chilwell pour accompagner le milieu de terrain N’golo Kante, qui a raté toute la saison jusqu’à présent.

Parmi les autres joueurs blessés de Chelsea figurent Edouard Mendy, Ruben Loftus-Cheek, Wesley Fofana et Armando Broja.

Utilisation du mercato

Bien que les problèmes de blessures pour Raheem Sterling et Christian Pulisic soient sérieux, ils surviennent à un moment où Chelsea peut apporter des solutions. L’un d’eux semble être en route.

Lundi, João Félix a accepté verbalement de rejoindre Chelsea en prêt pour le reste de la saison de l’Atletico Madrid. L’ailier portugais a coûté environ 11 millions de dollars à Chelsea rien que pour les quatre mois de service. Cependant, compte tenu de la forme actuelle des Blues et de l’augmentation des blessures, c’est une action nécessaire.

PHOTO : IMAGO / PRiME Media Images