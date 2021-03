Christian Porter: L’accusateur s’est suicidé après avoir déposé une plainte contre la police, se «  dissocie  »

La femme qui a accusé le procureur général Christian Porter d’agression sexuelle – ce qu’il nie avec véhémence – a rencontré la police à cinq reprises et a dit aux enquêteurs qu’elle ne voulait pas faire avancer sa plainte pour des raisons de santé.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a publié une déclaration détaillée décrivant comment une force de frappe a enquêté sur les allégations contestées de la femme selon lesquelles un haut responsable du gouvernement Morrison l’avait violée à Sydney en janvier 1988.

La police a déclaré que la femme hautement éduquée d’Adélaïde, âgée de 49 ans, avait rencontré pour la première fois des agents de la brigade des sévices contre les enfants et des crimes sexuels au poste de police de Kings Cross le 27 février 2020, avec une personne de soutien.

Lors de la réunion, l’accusatrice a déclaré aux policiers qu’elle avait un certain nombre de problèmes de santé et qu’elle se « dissociait ». Elle « voulait s’assurer, lors de la présentation de sa déclaration, qu’elle était aussi cohérente et fondée que possible », indique le communiqué de la police.

Christian Porter s’est présenté comme le ministre accusé lors d’une conférence de presse jeudi

La femme s’est rendue pour la première fois au poste de police de Kings Cross dans l’est de Sydney (ci-dessus) en février de l’année dernière.

La dissociation est décrite par les autorités sanitaires australiennes comme «un processus mental où une personne se déconnecte de ses pensées, souvenirs ou sentiment d’identité».

Dans la déclaration, la police a déclaré que « la principale préoccupation des enquêteurs était les soins et le bien-être des victimes » et les agents ont été assurés qu’elle avait l’aide de professionnels, de sa famille et de son partenaire.

Les détectives ont contacté la femme au moins cinq fois au cours des trois mois suivants, selon le communiqué. « Au cours du contact avec elle, son bien-être continu a été discuté avec un plan pour savoir comment et quand sa déclaration serait prise.

Le 23 juin 2020, la femme a envoyé aux détectives un e-mail indiquant qu’elle ne se sentait plus en mesure de signaler l’affaire, citant des raisons médicales et personnelles.

« La femme a très clairement indiqué dans cet e-mail qu’elle ne souhaitait pas donner suite à la plainte.

Elle a également remercié les enquêteurs dans cet e-mail. Elle était très reconnaissante du temps et du soutien que les enquêteurs lui ont accordés.

Le lendemain, 24 juin, un détective de la force de frappe a répondu au courriel. Ce fut le jour où la femme s’est suicidée chez elle à Adélaïde.

La police sud-australienne a informé ses homologues de la NSW qu’elle était décédée le 25 juin.

Plus tard, la police «est entrée en possession d’un document personnel prétendument rédigé par la femme quelque temps auparavant».

Dans une déclaration non jurée diffusée dans les médias et les cercles politiques, la femme a affirmé que l’incident s’était produit en 1988 après une nuit de beuverie et de danse à Kings Cross.

La femme a assisté à un concours de débat national à Sydney avec Christian Porter (ci-dessus)

Hier soir, M. Porter s’est fait remarquer de façon sensationnelle comme le ministre du gouvernement Morrison qui avait été accusé.

Il l’a fait afin de nier catégoriquement l’accusation et d’insister sur le fait qu’il ne se retirera pas en disant: «Cela ne s’est tout simplement pas produit».

L’ancien procureur de la République, âgé de 50 ans, a confirmé qu’il avait assisté à un concours de débat à l’Université de Sydney avec son accusateur alors qu’il avait 17 ans et qu’elle avait 16 ans.

Cependant, il a nié avoir jamais couché avec la femme.

Plusieurs amis de la femme ont appelé à une enquête indépendante sur les allégations.

La nouvelle déclaration de la police intervient au milieu de la controverse sur les agents déclarant leur enquête « close » en raison de l’insuffisance des preuves pour poursuivre.

Pour une assistance confidentielle en cas de crise, contactez Lifeline au 13 11 14.