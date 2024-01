Christian McCaffrey n’a aucun problème de blessure après son élimination anticipée lors de la victoire des 49ers – NBC Sports Bay Area & California

SANTA CLARA — Le porteur de ballon All-Pro Christian McCaffrey s’est retiré du match de championnat NFC des 49ers à un moment crucial parce qu’il ne voulait prendre aucun risque.

Plus d’une heure après la victoire des 49ers contre les Lions de Détroit, McCaffrey a déclaré que son épaule droite se sentait très bien.

L’entraîneur Kyle Shanahan a ouvert lundi un appel avec les journalistes de la Bay Area avec un rapport de blessure mis à jour, et McCaffrey n’a pas été inclus sur la liste restreinte.

L’ailier rapproché George Kittle (orteil) et le demi de coin Ambry Thomas (cheville) sont au quotidien, a déclaré Shanahan.

Les 49ers ne s’entraîneront pas mardi ni mercredi. Ensuite, ils passeront par les entraînements jeudi, vendredi et samedi. Kittle et Thomas seront probablement les seuls joueurs non disponibles pour une participation complète. On s’attend à ce que les deux se portent bien pour la semaine précédant le Super Bowl.

Les 49ers se sont remis d’un déficit de 17 points à la mi-temps dimanche soir pour vaincre les Lions, 34-31, lors du match de championnat NFC au Levi’s Stadium et se qualifier pour le Super Bowl LVIII à Las Vegas.

Les 49ers menaient 27-24 avec moins de quatre minutes à jouer lorsque McCaffrey a explosé autour de l’extrémité droite pour un gain de 25 verges sur la ligne des 3 verges de Detroit.

La sécurité des Lions, Kirby Joseph, a renversé McCaffrey à la fin du jeu, et McCaffrey a atterri sur la tête et l’épaule droite. Il s’est levé et a fait signe à la ligne de touche pour un remplacement.

Le porteur de ballon Elijah Mitchell est entré dans le match et a immédiatement marqué sur une puissante course de 3 verges au milieu pour prolonger l’avance des 49ers à 10 points avec 3:02 à jouer.

“Mon épaule était un peu bizarre”, a déclaré McCaffrey, “et je ne voulais pas ne pas pouvoir saisir le ballon, surtout à un moment crucial comme celui-là.

« Et Mitch est incroyable. Alors il entre là-dedans et obtient un touché. J’étais heureux et fier de lui et de toute notre équipe. Nous avons marqué. C’est tout ce qui m’intéressait.

Mitchell est resté dans le match après que George Kittle ait récupéré le coup de pied en jeu des Lions à 55 secondes de la fin. Mitchell a porté trois fois pour permettre au quart-arrière Brock Purdy de terminer la dernière seconde du match avec un quatrième essai à genoux.

Les seuls autres 49ers à avoir rencontré des problèmes physiques dimanche ont été autorisés à revenir au match.

Le secondeur Dre Greenlaw a subi un dard au deuxième quart tout en délivrant un gros coup sûr en troisième tentative contre l’ailier rapproché des Lions Sam LaPorta. Greenlaw était de retour sur le terrain pour la série suivante et a joué tous les snaps défensifs du match.

Le receveur large Jauan Jennings a été guéri après avoir été évalué pour une éventuelle commotion cérébrale.

