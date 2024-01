Christian McCaffrey (mollet) participant à part entière à l’entraînement des 49ers

SANTA CLARA, Californie – Alors que le début des séries éliminatoires des 49ers de San Francisco est prévu samedi, le porteur de ballon Christian McCaffrey est retourné à l’entraînement mardi après s’être remis d’une blessure au mollet droit.

McCaffrey a souffert de ce que lui et les Niners ont décrit comme une « légère » tension au mollet lors d’une victoire de la semaine 17 contre les Washington Commanders. Il n’a pas joué lors d’une défaite insignifiante lors de la semaine 18 contre les Rams de Los Angeles dans l’optique de revenir au complet pour les séries éliminatoires.

Il était de retour mardi lorsque les Niners, têtes de série, ont ouvert leur semaine de préparation pour la confrontation de la ronde de division NFC avec les Packers de Green Bay.

McCaffrey a participé à part entière à la séance et est à toute vitesse pour samedi, selon l’entraîneur Kyle Shanahan.

“Je pense qu’il est préparé et prêt à partir, de la même manière qu’il l’était l’an dernier”, a déclaré Shanahan. “Probablement de la même manière qu’il l’était dans un match éliminatoire quand il avait 5 ans ou dans une mêlée. Christian est toujours le même. Il attend toujours ce moment et il attend ce moment depuis un moment.”

McCaffrey et les 49ers étaient optimistes au cours des deux dernières semaines et pensaient qu’il irait bien pour le début des séries éliminatoires, mais c’est toujours une évolution bienvenue étant donné tout ce que McCaffrey a signifié pour San Francisco cette saison. Bien qu’il ait raté le dernier match de l’année, McCaffrey a remporté sa première couronne au sol dans la NFL, terminant avec 1 459 verges au sol. C’est 292 de plus que Derrick Henry, qui a terminé deuxième.

McCaffrey a également mené la ligue pour les verges de mêlée par match (126,4), les premiers essais (114) et les courses de plus de 10 verges (44). Il a terminé à égalité au premier rang du total des touchés avec 21.

Avant la finale de la saison régulière, McCaffrey n’avait manqué aucun match en tant que Niner depuis son arrivée via un échange en octobre 2022. Mais McCaffrey a déclaré qu’il aurait pu jouer lors de la semaine 18 si nécessaire.

“J’ai connu pire”, avait déclaré McCaffrey à l’époque. “C’est juste une de ces choses où, dans la situation actuelle, la précaution est probablement meilleure. Mais je savais que j’allais être bon, peu importe ce que disait le test. Donc, c’était plutôt une situation de prudence et d’être intelligent. plutôt que de faire quelque chose de stupide. »

Parce qu’ils avaient déjà décroché la première place de la NFC, les Niners n’ont pas eu à jouer le week-end wild-card. Ils ont cependant eu quelques entraînements jeudi et vendredi la semaine dernière, mettant même des coussinets complets pour l’entraînement du vendredi. McCaffrey n’a participé à aucune de ces séances d’entraînement.

Ailleurs dans le rapport sur les blessures, les Niners semblent être en bonne santé au bon moment. L’ailier défensif Clelin Ferrell (genou), le secondeur Dre Greenlaw (tendinite d’Achille) et le sécurité Logan Ryan (aine) étaient les seuls joueurs qui ne devraient pas participer à l’entraînement de mardi, bien que Shanahan ait déclaré que Greenlaw et Ryan devraient pouvoir revenir mercredi.