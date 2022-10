Christian McCaffrey: les 49ers de San Francisco échangent un porteur de ballon vedette des Panthers de la Caroline | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les 49ers de San Francisco ont acquis le porteur de ballon vedette Christian McCaffrey des Panthers de la Caroline pour une série de choix au repêchage.

Les Panthers ont annoncé l’accord jeudi soir et il sera finalisé lorsque McCaffrey passera un examen physique.

Les Panthers recevront des choix aux deuxième, troisième et quatrième tours du repêchage de 2023, ainsi qu’un cinquième tour en 2024 dans le cadre de l’accord, selon des informations.

Ian Rapoport de NFL Network explique comment les Panthers de la Caroline voulaient un "équivalent au premier tour" en échange de Christian McCaffrey, qui a rejoint les 49ers de San Francisco.

La Caroline cherchait un choix de premier tour, mais San Francisco avait déjà distribué son choix de premier tour en 2023 afin de progresser dans le repêchage et de sélectionner Trey Lance au quart-arrière l’année dernière.

Cette décision voit McCaffrey retourner dans la région de la baie où il a joué à l’université de Stanford. Il rejoindra un groupe de meneurs de jeu talentueux à San Francisco, dont le receveur polyvalent Deebo Samuel, l’ailier serré vedette George Kittle et le jeune prometteur Brandon Aiyuk.

Les Niners (3-3) ont connu un début de saison mitigé en raison, en grande partie, du fait que l’équipe a subi une série de blessures, notamment le demi offensif Elijah Mitchell, qui est sorti avec une blessure au genou, ce qui a incité le déménagement pour McCaffrey.

Le joueur de 26 ans a lui-même raté 23 matchs au cours des deux saisons précédentes en raison de blessures, mais a disputé les six matchs cette saison et est quatrième de la NFL en verges de mêlée (607) malgré le fait qu’il ait joué pour le 32e rang de la ligue. infraction. Lui et le porteur de ballon des Cleveland Browns Nick Chubb sont les seuls joueurs de la ligue à avoir disputé cinq matchs cette année avec au moins 100 verges de mêlée.

La meilleure saison de McCaffrey a eu lieu en 2019 avec 1 387 verges au sol et 1 005 verges en réception, ce qui en fait le troisième joueur de l’histoire de la NFL à éclipser 1 000 verges dans les deux catégories. Il a également eu 19 touchés cette saison et a été nommé All-Pro de la première équipe.

L’ancien arrière des Panthers, pris avec le huitième choix au total lors du repêchage de la NFL 2017, offre à l’entraîneur Kyle Shanahan l’un des meilleurs en tant que coureur et receveur, ajoutant un autre élément à l’attaque de San Francisco.

Le père de McCaffrey, Ed, a remporté un Super Bowl avec les 49ers lors de la saison 1994 et deux autres titres à Denver avec le père de Shanahan, Mike, comme entraîneur-chef.

McCaffrey a un salaire de 990 000 $ cette année après que Carolina ait retravaillé son contrat, ce qui lui permet de passer facilement sous le plafond salarial. On lui doit environ 36 millions de dollars au cours des trois prochaines années, mais rien de tout cela n’est garanti.

Il devient le deuxième joueur de position de compétence à être échangé cette semaine par les Panthers (1-5) depuis que l’entraîneur Matt Rhule a été congédié le 10 octobre. .

L’échange laisse l’offensive des Panthers déjà épuisée et largement inepte extrêmement mince à courir avec Donta Foreman et Chuba Hubbard qui devraient concourir pour le poste de départ et Raheem Blackshear potentiellement dans le mélange pour plus de travail.

