Christian Martyn d’Oswego East accueille une lourde charge de travail lors de sa victoire – Shaw Local

Christian Martyn n’a pas eu beaucoup de temps pour se remettre de ce qui a été une soirée physiquement exigeante avec le football vendredi.

Il était dans sa voiture samedi à 4 heures du matin.

« J’ai dû aller à un mariage dans le Kentucky à 4 heures du matin. J’ai été assez battu et j’ai dû récupérer dans une voiture », a déclaré le senior d’Oswego East. « J’avais l’impression d’avoir été heurté par un camion poubelle. Assez amoché.

Martyn, cependant, ne se souciait pas du tout des conséquences physiques.

Sa soirée de 39 courses et 238 verges, couronnée par le touché gagnant et trois courses ultérieures sur un entraînement décisif, a remporté une victoire critique de 14-13 par derrière à West Aurora. Cela a permis à Oswego East de conserver ses espoirs en séries éliminatoires, ce qui était tout ce qui comptait pour Martyn.

« C’est tout ce qui m’importe, surtout en tant que senior », a déclaré Martyn. « Je ne m’inquiète pas de ce que j’ai fait dans ce match, ni de mes chiffres individuels. Je veux jouer autant de football que possible et prolonger les moments autant que possible avec des gars que je ne reverrai peut-être jamais.

L’utilisation de Martyn cette saison a été principalement comme secondeur pour la défense d’Oswego East. Mais avec l’étudiante de deuxième année Jasiah Watson absente vendredi dernier pour soigner une blessure et la senior Jaelen Hickman blessée pendant le match, le numéro de Martyn a été appelé. L’entraîneur d’Oswego Est, Tyson LeBlanc, a estimé que Martyn avait réalisé plus de courses vendredi qu’il n’en avait combiné lors des six matchs précédents.

«Je ne pense pas que nous ayons prévu [his number of carries] être comme ça, mais c’était une de ces choses que la ligne offensive faisait du bon travail et nous devions utiliser ce qui fonctionnait », a déclaré LeBlanc. « Christian a juste une certaine dureté chez lui. Ce n’est pas un enfant qui fait rire beaucoup de gens, mais ce qu’il fait, c’est courir très fort, il garde ses pieds en mouvement sur deux ou trois mètres supplémentaires. À la fin de la journée, il les a épuisés et il a réussi à en briser un gros pour un touché et un autre pour un gros premier essai.

À divers moments au cours de sa carrière universitaire de trois ans, Martyn a été appelé à contribuer en tant que secondeur ou porteur de ballon. LeBlanc choisit rarement de lui jouer des minutes significatives des deux côtés en raison du martèlement physique des positions.

Martyn a salué la lourde charge de travail si cela signifiait aider Oswego East (3-4, 1-2) à prolonger sa saison au-delà de la semaine 9. Les Wolves doivent encore presque certainement battre Yorkville et Oswego pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

« Certainement non, je ne m’attendais pas à autant de courses », a déclaré Martyn. «Nous jouions les mêmes pièces et cela a continué à fonctionner. Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas, c’est ce que disait l’entraîneur. Un grand bravo à notre O-line, ils ont fait un excellent travail. Tout le monde faisait son travail et les trous se creusaient. Ils ont tout fait pour moi, pareil pour eux.

Colton Spychalski (80) et Ryder Zeluff (20) de Yorkville célèbrent un touché lors du match de football universitaire des garçons contre Oswego le vendredi 6 octobre 2023 à Oswego. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local)

Les renards composent le bon jeu au bon moment

L’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire, a choisi le moment idéal vendredi dernier pour se lancer dans son jeu offensif, un véritable sac à astuces.

Un jeu après que Josh Gettemy se soit jeté sur un high snap d’Oswego, McGuire a composé un jeu qu’il n’avait pas essayé de toute la saison. Luke Zook a effectué un transfert et a lancé une passe dans la zone des buts où Colton Spychalski a levé la main et l’a récupéré pour un touché de 17 verges au milieu du troisième quart d’une éventuelle victoire 17-0 des Foxes.

« Tout d’abord, vu la façon dont le match se déroulait, nous avons toujours cinq ou six de ces jeux que nous pouvons annuler à tout moment », a déclaré McGuire. « Nous les pratiquons tout au long de la semaine et de l’été. Par rapport à cette situation, nous avions des difficultés dans la zone rouge. J’avais l’impression que certains de nos jeux typiques en zone rouge n’étaient pas réussis, grâce à la défense d’Oswego. Nous avons montré des variétés dans des pièces uniques.

McGuire a déclaré que les Foxes avaient pratiqué le jeu cinq à six fois au cours de cette semaine, mais il ne savait pas si cela avait fonctionné à l’un de ces moments. C’était la première tentative de passe de Zook de la saison.

« L’autre partie est simplement en montrant que vous êtes capable de le faire, même si cela ne fonctionne pas, vous, espérons-le, assouplirez les choses pour votre adversaire », a déclaré McGuire. «J’ai dit à Luke, si ce n’est pas ouvert, jetez-le au tableau d’affichage. En tant que joueur, il a joué. Colton aussi est un enfant qui devait jouer un gros match. Sa force est d’attraper ces ballons de haut niveau.

Plano réalise un deuxième blanchissage consécutif

La victoire 35-0 de Plano contre Harvard était son deuxième blanchissage consécutif et le troisième de la saison réalisé par la défense des Reapers. Armando Martinez a réussi 10 plaqués, Adrian Sosa et Noah Uhrich huit chacun pour les Reapers, qui ont également forcé quatre revirements.

L’entraîneur de Plano, Rick Ponx, n’a pas tardé à faire honneur à son équipe.

«J’attribue cela à [Plano defensive coordinator John] Clarke et les plans de match qu’il enseigne », a déclaré Ponx. « Personne ne regarde plus de films que lui. Il prépare et met les enfants dans de bonnes positions. Quoi qu’il leur enseigne lundi, ils l’adhèrent rapidement. Ils font du bon travail en connaissant leurs missions et en gardant les équipes courtes, sans abandonner le gros jeu. Nous avons également déplacé le ballon lors des deux derniers matchs, ce qui a aidé à garder la défense hors du terrain.

En effet, les Reapers ont inscrit un total de 54 points lors de leurs deux derniers matchs, deux victoires, après avoir marqué un total de 29 points au cours d’une séquence de trois défaites consécutives. Pour Ponx, ce n’est un secret pour personne que commence ce succès.

« Nous avons donné le ballon à Waleed [Johnson] et il a parcouru plus de 100 verges au cours des deux derniers matchs », a déclaré Ponx. «Quand il fait ça, nous sortons vainqueurs. Nous connaissions ce jeu, nous voulions sortir et avons travaillé sur quelques projets. Il a réalisé une belle course de 71 verges. Nous avons simplifié certaines choses pour nos enfants, avons adopté des feuilles de jeu plus petites sachant qui bloquer au point d’attaque et Waleed fait bouger certaines choses. C’est un enfant spécial.

Le porteur de ballon Sandwich Simeion Harris évite un plaquage du défenseur de Rochelle Ryan Senne lors de l’action de l’Interstate 8/Kishwaukee River Conference vendredi soir. (Russ Hodges)

Sandwich montre des résultats positifs en termes de perte et de santé

L’entraîneur des Sandwich, Kris Cassie, ne s’est pas permis de trop déprimer la défaite 40-13 de son équipe contre Rochelle vendredi dernier. Le programme des Hubs, une centrale électrique, a été un incontournable des séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur-chef Kyle Kissack et n’a infligé à Sandwich (5-2) que sa deuxième défaite de la saison. Les Indiens n’ont pas été aidés par le fait que les blessures les limitaient à 19 corps en bonne santé pour affronter une attaque rochelaise physique et lourde.

«C’est la différence entre un programme comme le nôtre qui rebondit et un programme comme Rochelle qui fonctionne depuis si longtemps», a déclaré Cassie. «Ils avaient une cinquantaine d’enfants en marge et nous en avions 19. Mais nos enfants ne se sont pas retournés et ne sont pas morts – ils se sont battus pendant quatre quarts-temps. Un signe révélateur est que Rochelle n’a réussi aucun gros jeu, son plus long était de 30 mètres. Nous les avons obligés à se battre sur le terrain. Leur lignée est si grande et si forte. Vous pouvez dire qu’ils ont réussi. Lorsque notre calendrier a été publié, nous savions qu’il y aurait deux équipes d’élite, Richmond-Burton et Rochelle, et elles l’ont certainement montré.

Sandwich arrive. Cassie a souligné que ce groupe, entre le football JV de l’année dernière et cette saison, a une fiche de 13-3 sur ses 16 derniers matchs.

Les Indiens ont eu deux enfants qui sont revenus à l’entraînement après une blessure lundi et s’attendaient à en avoir un autre mardi. Sandwich se rend à Marengo samedi et peut y sécuriser une offre pour les séries éliminatoires.

« Nous les avons déjà affrontés. Leur entraîneur est un très bon entraîneur et il les a amenés en demi-finale il y a quelques années à peine », a déclaré Cassie. « Nous ne pouvons prendre personne à la légère. C’est le message, c’est que nous devons être concentrés chaque semaine. La première semaine était le match éliminatoire du premier tour, et nos enfants l’ont vu de cette façon. Ils n’aiment pas perdre et ils ne s’attendent pas à perdre.