Christian Javier et Astros lancent le deuxième sans coup sûr de l’histoire des World Series

Il n’a accordé que deux coureurs de base au cours de ses six manches: un premier but sur balles à Harper en deuxième et un but sur balles avec un retrait à Brandon Marsh en troisième. Deux retraits au bâton et une mouche pop à l’arrêt-court ont laissé Harper bloqué. Un retrait au bâton et une fausse balle ont fait de même avec Marsh.

Tout cela était ce dont les Astros avaient besoin, en particulier parce que des signes plus inquiétants de futilité offensive se manifestaient tôt. Tucker a commencé la deuxième manche en accrochant un double dans le coin du champ droit. C’était le premier coup sûr supplémentaire de Houston depuis le coup de circuit de la cinquième manche de Bregman dans le match 2. Mais les Astros, qui avaient besoin d’un élan précoce pour changer le ton de cette série, ont raté l’occasion.

Tucker est passé au troisième rang sur le ballon au sol de Gurriel. Nola, qui avait lancé 18 de ses 22 lancers pour des frappes lorsque Tucker a doublé et avait fait preuve d’un contrôle précis, a ensuite frappé Vázquez avec un lancer pour placer Astros aux premier et troisième rangs. Mais ensuite, il a attisé Aledmys Díaz avec une balle courbe à 88 mph, puis a lancé une autre courbe devant Chas McCormick pour la frappe trois pour terminer la manche.

À ce moment-là, il semblait que Nola, et non Javier, serait l’histoire de cette soirée. Mais il y avait un long chemin à parcourir, et Javier est devenu de mieux en mieux.