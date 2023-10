Christian Horner soupçonne Toto Wolff de « préparer » la riposte de Mercedes en Formule 1 contre Red Bull

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



INTERVIEW EXCLUSIVE : Le patron de Red Bull, Christian Horner, pense que Mercedes prépare sa riposte après quelques années d’incapacité à concourir pour les championnats du monde.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, envisage que son homologue et rival de Mercedes, Toto Wolff, « complote » pour ramener son équipe en tête de la Formule 1.

Parlant de Wolff dans une interview avec Actualités Sky SportsHorner a déclaré : « Pour moi, le sport est une question de rivalité. C’est formidable d’avoir de la rivalité.

« Il faut du respect, mais le sport n’est pas un sport sans rivalité.

« De toute évidence, nous ne l’avons pas beaucoup vu ces deux dernières années, mais je suis sûr qu’il complote. Je suis sûr qu’il a quelque chose sur lequel ils travaillent.

« C’est une grande équipe. C’est une grande équipe. Ils ont d’excellents pilotes. Ils chercheront à riposter. »

Red Bull a supplanté Mercedes au cours des deux dernières saisons en tant que force dominante de la F1.

Après avoir remporté le Championnat des Constructeurs la dernière fois au Japon, Max Verstappen est sur le point de remporter sa troisième couronne de pilote consécutive lors du GP du Qatar de ce week-end. très probablement dès le Sprint de samedi, qui débutera à 18h30 en direct sur Sky Sports F1.

Avant l’année dernière et la grande réinitialisation des règles de la F1, Mercedes avait remporté huit titres constructeurs successifs dans une série de succès sans précédent.

Ils se retrouvent actuellement en lutte avec Ferrari pour la deuxième place du Championnat des Constructeurs, les deux géants ayant marqué moins de la moitié des points de Red Bull cette année. Mercedes a cependant promis des changements majeurs pour sa voiture 2024 et Wolff, qui reviendra au paddock ce week-end après ne pas s’être rendu au Japon en raison d’une opération au genou, a déclaré à Singapour qu’ils « regardaient vraiment les résultats avec une perspective encourageante » du point de vue du vent. tunnel.

Horner a vu la première vague de succès de Red Bull en 2010-2013 être interrompue par Mercedes il y a neuf ans, à l’aube des nouveaux moteurs turbo hybrides de F1 et, après avoir mis du temps à retrouver le succès, il a déclaré : « Ça fait mal quand vous perdez et si ça ne fait pas mal, vous ne devriez pas le faire.

« Nous avons eu une longue période, six à sept saisons, de souffrance, de demoiselle d’honneur. Mais nous n’avons jamais perdu de vue où nous voulions être. Nous étions l’équipe qui a brisé cela. [Mercedes] domination, et tout se passe par cycles.

« À un moment donné, quelqu’un va nous battre.

« Maintenant, que ce soit Mercedes, ou Ferrari, ou McLaren, ou Aston Martin, ou qui que ce soit, nous ne le savons pas. Mais tout ce que nous pouvons contrôler, c’est ce que nous faisons. C’est donc sur cela que nous nous concentrons, c’est nous-mêmes. » «

Verstappen prêt à remporter le titre samedi | Horner : ‘Hnous sommes fiers de ce qu’il fait

Pour l’instant, rien ne semble arrêter le mastodonte Red Bull.

Ils ont suivi leur soudaine chute de forme et leur première défaite dimanche de 2023 à Singapour avec l’une de leurs performances les plus impressionnantes une semaine plus tard à Suzuka, où Verstappen a remporté sa 13e victoire de la saison et la 15e de l’équipe.

Verstappen devrait être couronné champion 2023 au Qatar, le Néerlandais n’ayant besoin que d’une sixième place lors du sprint de 19 tours de samedi pour être sûr de conclure avant même le Grand Prix de dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la perspective inhabituelle de remporter un titre un samedi, Horner a répondu : « Nous ne nous soucions pas de savoir quand nous le gagnerons – tant que nous le gagnerons. »

« Il s’agit d’obtenir ce trophée, d’obtenir ce troisième titre à son actif. Le fait que cela se fasse au Qatar un samedi soir rendrait dimanche encore plus agréable d’aborder ce grand prix, s’il y parvient, en tant que triple champion du monde. champion. Donc je ne pense pas que cela compte vraiment.

Lorsqu’on lui a demandé si Verstappen, qui a eu 26 ans samedi, avait le potentiel d’établir un nouveau record de victoires en F1, Horner a souligné que « huit, c’est une distance énorme ».

Il a déclaré que même si Verstappen est fier de ce qu’il a accompli, il est toujours concentré sur l’avenir et sur le court terme.

« Il n’y a pas beaucoup de pilotes avec plus de trois [titles]. Tu as Sébastien [Vettel]Alain Prost, [Juan-Manuel] Fangio, Michael Schumacher et Lewis Hamilton », a déclaré Horner.

« C’est un club assez sélect dans lequel il rejoindra lorsqu’il remportera son troisième titre mondial.

« Pour lui, c’est juste un coureur à part entière. Je sais qu’il est fier de ce qu’il fait et de ce qu’il accomplit, mais il est tourné vers l’avenir. Il n’est pas tourné vers le passé et je pense que pour lui, il s’agit de la prochaine course.

« Il reste encore six courses à disputer cette année et je sais qu’il est motivé pour essayer de toutes les gagner. »

Quand regarder le GP du Qatar en direct uniquement sur Sky Sports F1

jeudi 5 octobre

16h00 : Conférence de presse des pilotes

Vendredi 6 octobre

14h00 : Essais 1 du GP du Qatar (début de la séance à 14h30)

17h00 : préparation des qualifications du GP du Qatar

18h00 : Qualifications du GP du Qatar

20h : Carnet de qualification de Ted

samedi 7 octobre

13h30 : Préparation du Sprint Shootout

14h00 : Tirs de sprint

17h30 : Préparation du sprint

18h30 : SPRINT

20h : le carnet de sprint de Ted

dimanche 8 octobre

16h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP du Qatar

18h : LE GRAND PRIX DU QATAR

20h : Drapeau à damier : réaction au GP du Qatar

21h : Le carnet de Ted

Max Verstappen remportera-t-il son troisième titre de champion du monde dès sa première tentative au GP du Qatar ? Regardez chaque séance du week-end Sprint en direct sur Sky Sports F1 du 6 au 8 octobre.