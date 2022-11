Christian Horner se bat pour préserver l’unité et la réputation de Red Bull

Le patron de Red Bull, Christian Horner, se battait pour sauver l’unité et la réputation de son équipe dimanche soir après qu’une fin acrimonieuse du Grand Prix du Brésil ait vu leurs pilotes Max Verstappen et Sergio Perez en conflit.

Un Verstappen irritable, qui a déjà obtenu son deuxième titre mondial consécutif, a refusé de révéler les raisons pour lesquelles il avait désobéi aux ordres de l’équipe tandis que Perez, qui a été stupéfait par le comportement hargneux de son coéquipier, a déclaré qu’il (Verstappen) avait « montré qui il était vraiment. ”

Perez, dont la conduite défensive exceptionnelle dans les derniers tours du Grand Prix d’Abu Dhabi 2021 a aidé Verstappen à battre le septuple champion Lewis Hamilton de Mercedes pour remporter son premier titre de pilote, s’est dit confus par le différend.

« Je ne comprends pas quelle a été sa réaction. S’il a deux championnats, c’est grâce à moi », a-t-il déclaré.

Horner a convoqué le duo pour une réunion afin de rafistoler leur relation après que Verstappen ait refusé d’obéir à un ordre de l’équipe pour permettre à Perez de le dépasser pour la sixième place dans les derniers tours.

Red Bull voulait soutenir la candidature du Mexicain pour terminer devant Charles Leclerc de Ferrari dans la course au titre des pilotes – mais ils sont maintenant à égalité avec 290 points avec une course à faire et le Monégasque devant les victoires en course.

Le refus brutal de Verstappen, diffusé à la radio de l’équipe, a choqué Red Bull alors que l’équipe luttait pour son pire résultat depuis le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison.

“Je te l’ai déjà dit la dernière fois”, a-t-il dit, répondant à son ingénieur de course. « Vous ne me redemandez plus ça, OK ? Sommes-nous clairs là-dessus? J’ai donné mes raisons et je m’y tiens.

La dispute entre les pilotes de l’équipe championne a laissé de nombreux observateurs du paddock intrigués alors que Horner et Red Bull ont refusé d’expliquer le grief de Verstappen.

“En tant qu’équipe, nous discutons de ces choses en interne”, a déclaré Horner. « Les pilotes en ont discuté, ils ont été très clairs.

“Nous irons à Abu Dhabi pour obtenir la deuxième place de ‘Checo’ et Max soutiendra cela. Nous ne parlerons pas de ce qui se passe en interne mais les pilotes s’en sont emparés.

“Nous travaillons en équipe. Nous courons en équipe et notre priorité est d’aider Checo à obtenir la deuxième place du championnat. Nous ferons de notre mieux pour y parvenir et si Max peut aider de quelque manière que ce soit, il le fera.

– ‘Évolué’ –

Verstappen a déclaré que lui et Perez avaient tiré un trait sur le différend et étaient passés à autre chose – tout comme lui et Red Bull ont récemment “ évolué ” après une dispute avec Sky SportsF1 au sujet d’un parti pris présumé contre l’équipe les a amenés à snober le diffuseur au Mexique.

Dimanche soir, un journaliste du respecté De Telegraaf, basé à Amsterdam, le quotidien le plus vendu aux Pays-Bas, a rapporté que le refus de Verstappen était une revanche sur Perez pour lui avoir coûté une chance de remporter le Grand Prix de Monaco plus tôt cette année.

Le pilote mexicain aurait délibérément chuté lors des qualifications pour provoquer un arrêt du drapeau rouge qui a mis fin à la séance alors qu’il était troisième devant le Néerlandais, a-t-il rapporté.

Perez a ensuite remporté la course dimanche et, selon le rapport, a confirmé plus tard aux responsables de l’équipe qu’il s’était écrasé exprès.

Le journaliste Erik van Haren a également publié sur Twitter des commentaires à l’appui du spécialiste Tom Coronel sur ViaPlay, qui diffuse la F1 aux Pays-Bas, alléguant que Perez avait admis qu’il s’était délibérément écrasé à Monaco contre Horner et le consultant de l’équipe Helmut Marko. “Max Verstappen n’a pas oublié cela”, a-t-il déclaré.



Cette dernière explosion publique fait suite à la révélation le mois dernier par l’instance dirigeante du sport, la Fédération internationale de l’automobile (FIA), que Red Bull avait dépassé le plafond des coûts de 145 millions de dollars (dollars) l’année dernière.

L’équipe a été condamnée à une amende de 7 millions de dollars et à une restriction de 10% sur le développement de la soufflerie dans une punition que Horner a qualifiée de “draconienne”.

La journée de Verstappen à Sao Paulo a également été gâchée par une collision avec Hamilton au septième tour, ce qui l’a amené à s’opposer avec un aileron avant cassé et à se voir infliger une pénalité de cinq secondes pour avoir causé un accident.

