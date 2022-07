Christian Horner, patron du Red Bull

La Formule 1 manquera à Sebastian Vettel lorsqu’il prendra sa retraite à la fin de la saison, mais le quadruple champion du monde a choisi le bon moment pour partir, a déclaré samedi le patron de Red Bull, Christian Horner.

Horner avait un lien étroit avec l’Allemand lorsqu’il remportait quatre titres successifs avec Red Bull de 2010 à 2013, ainsi que la plupart de ses 53 victoires.

« Ce sera triste de ne pas le voir. Mais je pense que le moment est venu pour lui », a déclaré Horner aux journalistes lors du Grand Prix de Hongrie.

“Ce n’est pas agréable de le voir courir au milieu du terrain, il ne mérite pas d’être là. Et je pense que le moment est venu pour lui de dire : “C’est le moment pour moi d’arrêter la Formule 1”, a ajouté Horner.

Vettel n’a plus gagné de course depuis 2019, lorsqu’il était chez Ferrari.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Désormais chez Aston Martin, il s’est qualifié samedi 18e sur 20 pilotes après avoir chuté lors des derniers essais.

Vettel a déclaré jeudi, lors de son annonce, qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa famille et poursuivre d’autres intérêts et idées en dehors de la course.

Maintenant âgé de 35 ans, il a déclaré qu’il ne se sentait pas vieux ou physiquement limité et a reconnu qu’il risquait de manquer la montée d’adrénaline de la course.

Horner a déclaré que Vettel avait été “incroyable” pendant son séjour chez Red Bull, sur et en dehors de la piste.

Derrière la domination et la soif de succès, Horner a évoqué une personnalité à la fois formidable et d’un terre-à-terre désarmant.

“Il travaillait dur, il travaillait tard et il avait un grand sens de l’humour, alors s’intégrant dans une équipe britannique, il a immédiatement adopté la culture”, se souvient-il.

“Il s’est fait aimer dans tous les domaines de l’entreprise, qu’il se présente avec des chocolats pour les secrétaires ou qu’il apprenne le jargon dans le garage … sa maîtrise de l’argot cockney est devenue légendaire”, a ajouté le patron du taureau rouge.

Horner a déclaré que l’établissement de records avait signifié beaucoup, tout comme le soutien des fans – en particulier au Japon où Vettel insisterait pour rapporter à la maison chaque cadeau.

“Certains des objets étaient un peu bizarres, mais il a tout gardé, il a absolument tout gardé”, a conclu Horner.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici