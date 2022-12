Christian Horner: le patron de Red Bull “pas surpris” par la sortie de Mattia Binotto Ferrari et rejette les liens avec ses rivaux de F1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Christian Horner a pris ses distances avec les informations le liant au rôle principal de l’équipe Ferrari et insiste sur son engagement envers Red Bull.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que la sortie de Ferrari de Mattia Binotto ne l’avait pas surpris malgré leur “super voiture” en 2022, et insiste sur le fait qu’il n’a jamais été tenté de rejoindre la Scuderia en remplacement.

Binotto quittera Ferrari à la fin de l’année après quatre saisons en tant que patron de l’équipe la plus célèbre et la plus pressée de Formule 1.

Alors que 2022 a été la meilleure année de l’Italien en charge – terminant deuxième du championnat avec quatre victoires – elle a également été jonchée d’erreurs opérationnelles. Binotto a démissionné, bien qu’il soit largement établi que c’était le choix de Ferrari.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris par la nouvelle, confirmée la semaine dernière après un mois de démentis de Ferrari, Horner a déclaré Sky Sports Nouvelles: “Pas vraiment.

“C’est évidemment le choix de Ferrari. Je pense que ce sera le sixième directeur d’équipe en face duquel je suis assis depuis que je suis chez Red Bull !”

“C’est évidemment difficile pour lui. Ils avaient une super voiture cette année, ils étaient certainement très compétitifs.”

Ferrari espère embaucher un nouveau directeur d’équipe au début de la nouvelle année, et Sky Sports Nouvelles comprend que Fred Vasseur, actuel patron de l’équipe Alfa Romeo liée à Ferrari, est sur le point de prendre la relève.

Il est également entendu que Ferrari a interrogé Horner sur le rôle.

L’Anglais n’avait cependant aucun intérêt à quitter Red Bull, qu’il vient de diriger vers leur premier balayage des championnats de F1 depuis 2013.

“Mon engagement est tout à fait avec l’équipe Red Bull”, a confirmé Horner à Sky Sports Nouvelles ‘ Craig Slater au Récompenses du sport automobile. “Je suis là depuis le début et nous avons évidemment un attachement très proche.”

Le patron de McLaren, Zak Brown, a également laissé entendre qu’il estimait que la sortie de Binotto était dure.

“Je ne connais pas le fonctionnement interne de Ferrari”, a-t-il déclaré. “Il m’a semblé que Mattia avait fait du bon travail. Ils étaient très compétitifs cette année.

“De mon point de vue, la stabilité et le fait de faire travailler une équipe à long terme donnent les meilleurs résultats.”