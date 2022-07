Christian Horner lance une réplique “totalement débile” à Toto Wolff alors que la saga “flexi floor” de F1 gronde

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ted Kravitz et Johnny Herbert analysent la question controversée en cours avec la répression du plancher flexible de F1 avant le Grand Prix d’Autriche.

Ted Kravitz et Johnny Herbert analysent la question controversée en cours avec la répression du plancher flexible de F1 avant le Grand Prix d’Autriche.

Christian Horner a rejeté les suggestions selon lesquelles Red Bull pourrait être l’une des équipes concernées par une nouvelle directive sur la F1 comme “des ordures totales”, ripostant à son homologue de Mercedes, Toto Wolff, au milieu d’un débat en cours sur le “flexi floor”.

La FIA, l’instance dirigeante de la F1, a confirmé qu’une nouvelle directive technique sur les planchers de la voiture sera en place à partir du Grand Prix de Belgique d’août, résistant à la pression de certaines des meilleures équipes pour assouplir la répression.

La directive est principalement centrée sur la sécurité et tente de réduire le marsouinage des voitures avec une nouvelle métrique. Mais la FIA introduit également des mesures pour empêcher les équipes de fléchir leurs planchers, suite à des spéculations selon lesquelles certaines exploitaient une faille pour améliorer les performances.

Mercedes, l’ancienne force dominante de la F1, pense que Red Bull et Ferrari, les équipes les plus rapides de 2022, ont des planchers plus flexibles que prévu par les règles, en mettant l’accent sur la planche de bois et les patins sous les voitures.

Interrogé par Sky Sports F1 s’il pensait que certaines équipes contournaient les règles, le chef d’équipe Wolff a déclaré en Autriche : “Je pense que oui. Je n’ai pas été en mesure de presser les dérapages de certaines équipes.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le patron de Mercedes, Toto Wolff, partage certaines de ses réflexions sur les récents changements de la FIA concernant la répression controversée du plancher flexible. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, partage certaines de ses réflexions sur les récents changements de la FIA concernant la répression controversée du plancher flexible.

Interrogé sur l’identité de certaines équipes, il a répondu: “Oui, nous regardons nos concurrents.”

Red Bull et Ferrari ont été catégoriques quant à la légalité de leur voiture et ils ont réussi tous les contrôles officiels de la FIA jusqu’à présent. Ils ont également tous deux exprimé leur mécontentement face à la nouvelle directive technique.

Mais Horner a critiqué l’idée que Red Bull utilisait un plancher flexible pour trouver des performances, tout en plaisantant que Wolff “fait référence aux voitures autour de lui en ce moment” – une fouille au manque de forme de Mercedes à l’avant.

“C’est de la foutaise”, a insisté Horner. “Absolument aucun problème ou souci à notre étage.”

La saga des sols flexibles de F1 et pourquoi cela pourrait avoir un impact sur les performances

Le marsouinage des voitures a été un phénomène de 2022 et à la suite d’un GP d’Azerbaïdjan qui a vu les pilotes dans une gêne visible à cause du rebond, la FIA a publié une directive technique que toutes les équipes devraient suivre, avec une nouvelle métrique pour mesurer l’oscillation verticale de voitures.

Mais également inclus – dans une directive révisée avant de faire ses débuts au GP de Belgique – un accent sur l’usure des planches et, plus pertinemment, la flexibilité.

La réglementation F1 stipule que la planche de plancher d’une voiture ne peut fléchir que de 2 mm. Cependant, les contrôles de la FIA n’ont lieu que dans trois zones du sol, et on soupçonne que certaines équipes ont pu concevoir plus de flexibilité dans des endroits qu’elles ne vérifient pas – potentiellement grâce au montage de leurs patins, des plaques de titane qui sont fixés sur la planche.

Il y a des suggestions que les équipes ont pu à la place obtenir jusqu’à 6 mm de flex grâce à cela, ce qui donnerait un avantage aérodynamique car les voitures pourraient courir un râteau plus élevé et plus bas au sol.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz revient sur une course épique au Red Bull Ring pour le Grand Prix d’Autriche. Ted Kravitz revient sur une course épique au Red Bull Ring pour le Grand Prix d’Autriche.

Cette partie de la directive – que Wolff a qualifiée de “choc” au début du mois – n’est pas contraire aux règles mais contourne leur intention et a conduit à un fossé encore plus grand entre Mercedes, Red Bull et Ferrari.

Mercedes a été l’une des équipes les plus touchées par le marsouinage et accuse ses rivaux de fléchir leurs planchers, tandis que Red Bull et Ferrari ont peu ou pas de rebond et sont ceux accusés d’avoir un plancher flexible.

“J’aurais probablement souhaité que cela vienne un peu plus tôt”, a déclaré Wolff, la directive ayant déjà été destinée au GP de France ce week-end. “Mais c’est comme ça. A Spa, on ne verra plus ça.”

Wolff a également déclaré qu’il voulait la directive immédiatement car “elle peut avoir un impact sur les performances”.

Red Bull et Ferrari, quant à eux, s’opposent aux deux éléments clés de la directive.

“La directive technique est évidemment axée sur les rebonds et les marsouins avec lesquels certaines voitures ont du mal”, a expliqué Horner.

“Évidemment, nous l’avons vu à Silverstone, aucune voiture n’a été vraiment affectée par cela. Est-ce le devoir du concurrent de s’assurer que sa voiture est en sécurité ? Ou est-ce le devoir de la FIA de s’assurer que le concurrent utilise sa voiture en toute sécurité ?”

La saga est peut-être en attente pour le moment en attendant la directive – mais la guerre des mots continuera sûrement.

Calendrier du GP de France en direct de Sky Sports F1

jeudi 21 juillet

14h : Conférence de presse des pilotes

vendredi 22 juillet

10h35 : Entraînement F2

12h30 : GP de France Practice One (début de la session à 13h)

15h45 : 2e entraînement du GP de France (début de la séance à 16h00)

17h25 : Qualifications F2

18h10 : Qualifications Série W

19h : Le Salon de la F1

samedi 23 juillet

11h45 : 3e essai du GP de France (début de la séance à 12h)

13h30 : Course W Series

14h35 : Préparation des qualifications du GP de France

15h : français Qualification Grand Prix

16h55 : Course F2 Sprint

18h : Carnet de qualification de Ted

dimanche 24 juillet

8h30 : Course F2 Feature

12h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP de France

14h : Grand Prix de France

16h : Drapeau à damier : réaction du GP de France

17h : Carnet de notes de Ted

17h30 : Temps forts du GP de France