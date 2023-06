Christian Horner: George Russell «s’est échappé» avec une coupe de coin du GP d’Espagne | Pilote Mercedes : Je n’ai gagné aucun avantage

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anthony Davidson était au SkyPad pour montrer comment le brillant départ de George Russell l’a aidé à atteindre la troisième place au Grand Prix d’Espagne

Christian Horner pense que la décision de ne pas pénaliser George Russell lors du premier tour du Grand Prix d’Espagne a été « la différence » en s’assurant que Sergio Perez a raté le podium.

Russell a coupé la deuxième partie de la première chicane pour éviter d’entrer en contact avec Nico Hulkenberg, il a donc contourné les deux cônes au virage deux, ce qui, selon la FIA, était obligatoire pour une voiture qui partait à ce virage.

L’incident a été noté, mais n’a pas fait l’objet d’une enquête car Russell a été innocenté de tout acte répréhensible alors qu’il émergeait derrière Hulkenberg à la sortie du virage, avant de dépasser le pilote Haas au virage quatre.

« Il [Perez] perdu dans les premiers tours. Il n’a pas pris un bon départ. George a réussi à s’en tirer en sortant de la piste, sans obtenir de pénalité pour cela », a déclaré Horner. Sky Sports F1.

« Je pense que c’était la différence à la fin de la journée. La course de Checo devenait de plus en plus forte. Dans ce dernier relais, en particulier, il revenait très fort. Il n’y avait tout simplement pas assez de tours pour obtenir ce podium. »

Russell affirme qu’il était « un peu pressé »

Russell, qui a commencé 12e après une qualification décevante, a ensuite fait son chemin dans le peloton et a décroché son premier podium de 2023.

Il a soutenu la décision des commissaires sportifs car il n’a gagné aucune position en sortant de la piste.

« J’ai été un peu pressé », a déclaré Russell. « J’ai pris une décision parce que je savais qu’il y avait deux voitures à l’intérieur de moi et je savais que si j’allais la garder, j’allais rejoindre Hulkenberg.

« Je savais que c’était lui, je suis sorti derrière lui et aucun avantage n’a été gagné. »

Max Verstappen a mené chaque tour du GP d’Espagne en route vers une troisième victoire consécutive cette saison

Sky Sports F1‘s Anthony Davidson a analysé l’incident sur le SkyPad, comparant où se trouvait Russell par rapport à Hulkenberg et la McLaren d’Oscar Piastri juste avant qu’il ne prenne la voie d’évacuation.

« C’est proche mais je crois qu’il était juste devant la McLaren avant de décider d’éviter de prendre la voie d’évacuation de gauche », a déclaré Davidson.

« Je pense que c’est parce qu’il était juste devant la McLaren, c’est pourquoi il n’a pas eu à rendre la place. C’est serré, mais je pense que selon les règles, il s’en est presque tiré. C’est pourquoi il n’a pas ‘ pas de pénalité. »

Il a ajouté: « George a fait un excellent premier tour. En comparaison, Sergio Perez sur les pneus moyens [had] une terrible escapade parmi la mer de coureurs de pneus souples.

« Je me demande juste avec le recul que la bonne chose à faire pour Red Bull avec la stratégie de Sergio Perez ? Nous pouvons regarder en arrière maintenant et dire que cela n’a pas fonctionné pour lui. Les pneus tendres se sont beaucoup mieux comportés au début de la course. , les deux premiers tours, que nous ne l’avions jamais imaginé. »

Rosberg et Schiff pensent que la F1 devrait envisager des changements

Le Circuit de Barcelona-Catalunya dispose d’une borne ou de cônes à la première chicane, pour persuader les pilotes de ne pas sortir de la piste, depuis plusieurs années.

Mais, Sky Sports F1‘s Naomi Schiff pense qu’une voie d’évacuation plus lente est nécessaire, de sorte que les conducteurs sont désavantagés en partant.

« J’ai fait une drôle de tête en le regardant », a déclaré Schiff. « Sous le premier angle, il semble qu’il ait été pressé et dans le deuxième angle que nous avons vu, il semblait qu’il y avait assez de place pour qu’il puisse faire le tour, mais il semble qu’il ait fait ce choix. C’est ainsi qu’il peut aller, là est une route qu’il peut faire. Il l’a fait de toutes les bonnes manières.

« Je suppose que peut-être du côté de la FIA, ou de la F1, ils devraient penser qu’il ne devrait rien y avoir à perdre en empruntant la voie alternative. Mais il n’y a eu aucune enquête, aucune critique à ce sujet, donc il a tout fait correctement. »

L’ancien champion du monde de F1, Nico Rosberg, a ajouté : « Il a définitivement maximisé les opportunités. C’était un très bon début très agressif.

« C’est presque comme s’il avait prévu d’aller dans cette direction. Dès qu’il y a eu un peu de pression, ‘oh, je vais plonger directement là-bas et au moins ne pas perdre plus de temps’. Il a donc fait du très bon travail. C’était parfait. »

