Christian Horner frustré par la première sortie de qualification du GP d’Autriche de Sergio Perez – « restez juste dans les lignes blanches »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, partage sa frustration après que Sergio Perez a abandonné en Q2 après une suppression de temps au tour

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, partage sa frustration après que Sergio Perez a abandonné en Q2 après une suppression de temps au tour

Christian Horner n’a pas pu cacher sa frustration après que Sergio Perez ait subi une autre sortie prématurée lors des qualifications du GP d’Autriche.

Le Mexicain n’a pas réussi à entrer en Q3 pour la quatrième course consécutive dans le Red Bull dominant après avoir supprimé trois tours pour des infractions aux limites de la piste lors de la deuxième partie de la séance de qualification de vendredi.

Max Verstappen a également fait supprimer les temps au tour en Q1 et Q2, mais s’est assuré que ses tours de suivi maintenaient une partie de sa voiture dans les lignes blanches à travers tous les virages. Le Néerlandais repartira en pole, tandis que Perez s’alignera 15e dimanche.

« Il a le rythme aujourd’hui, il a une voiture qui était facilement capable d’être sur la première ou la deuxième ligne, il égalait les temps de Max, restez dans les lignes blanches ! » Horner a dit Sky Sports F1.

« C’était le coup un, le coup deux, ‘Checo reste juste dans les lignes blanches!’ grève trois, et c’était tout.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell et Perez sont absents des qualifications du Grand Prix d’Autriche George Russell et Perez sont absents des qualifications du Grand Prix d’Autriche

« Juste extrêmement frustrant parce qu’il aurait pu être là, il aurait pu le faire. C’est la frustration. C’est fantastique que nous ayons obtenu la pole, mais cela ne semble pas complet.

« Au moins [Max] a répondu à « rester dans les lignes blanches » – il l’a fait alors il a construit un conservatisme dans ses genoux pour s’assurer qu’il avait une roue à l’intérieur de la ligne. Il y avait un peu plus de temps dans la voiture dans ce dernier secteur s’il n’y était pas allé. Il s’agissait de conduire avec un peu de retenue.

« C’était limpide [that it was his last opportunity]. C’est extrêmement frustrant. Ce qui est frustrant, c’est que nous savons qu’il peut le faire, il a fait un 4,9 sur ce tour, il était à trois centièmes de Max. Il aurait pu être quatre dixièmes plus lent et être toujours dedans.

« Alors Q2, ce n’est pas le moment de le faire. C’était frustrant parce qu’il aurait pu le faire aujourd’hui.

« C’est la même chose pour tout le monde, il y a une voiture devant qui n’aura pas aidé mais ensuite vous construisez un peu plus de marge.

« C’est ennuyeux parce que nous savons qu’il aurait pu être là.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des qualifications au GP d’Autriche. Faits saillants des qualifications au GP d’Autriche.

« La pression qu’il subit le plus, c’est la pression qu’il se met lui-même. Aujourd’hui, il avait le rythme, il était là à l’entraînement 1, les temps au tour qu’il faisait, il était dixième pour dixième avec Max aujourd’hui. C’est donc la chose ennuyeuse , c’est la frustration. Il peut le faire.

« C’est vraiment dommage parce que je pense que cela aurait vraiment lancé les choses pour lui et bien sûr, la frustration pour nous en tant qu’équipe est que nous avons maintenant deux Ferrari un peu plus proches contre une Red Bull avec Checo hors de position. »

Perez mécontent des stewards : « Le système est faux »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Perez revient sur une séance de qualification frustrante après avoir été abandonné en Q2 après un temps au tour supprimé Perez revient sur une séance de qualification frustrante après avoir été abandonné en Q2 après un temps au tour supprimé

Perez s’était hissé à la deuxième place en Q2 avec son dernier effort dans le segment avant qu’il ne soit ensuite supprimé avec le drapeau à damier déjà sorti.

Le Mexicain a admis que ses deux premières suppressions étaient justes, mais a critiqué les commissaires de course pour ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait l’impression d’avoir été compromis par la Williams d’Alex Albon dans les derniers virages de sa dernière course, ce qui l’a fait s’éloigner.

« Une fois que j’ai reçu les commentaires, c’était sur le chemin du virage 10, tout était clair », a déclaré Perez.

« Dans mon dernier tour, j’ai trouvé que je pense qu’Albon et moi sommes allés tout droit, je ne pouvais pas m’arrêter. Je pense que j’ai perdu un dixième ou un peu plus que ça juste en allant tout droit mais les commissaires n’ont pas considéré que j’étais bloqué.

« Il y a tellement de choses que je peux contrôler mais malheureusement celle-ci – vous fermez un bon tour et tout d’un coup vous êtes bloqué et vous avez une pénalité. Je pense que le système est mauvais.

« Nous essayerons [to recover something on Sunday]. C’est juste frustrant que nous n’ayons pas un bon système et que nous ne soyons pas en mesure de considérer quand ces choses se produisent. »

Verstappen: les limites de piste « stupides » nous ont fait passer pour des « amateurs »

Au total, 47 temps au tour ont été supprimés au cours de l’heure de qualification de samedi.

Le poleman Verstappen a vu ses premiers tours de Q1 et Q2 supprimés pour ses propres infractions et le champion du monde en titre a estimé que le nombre de tours supprimés était un mauvais look pour la Formule 1.

Il a déclaré lors de la conférence de presse post-qualifications: « Je pense qu’aujourd’hui avait l’air très idiot. On aurait presque dit que nous étions des amateurs là-bas, le nombre de temps au tour qui étaient supprimés. Certains d’entre eux étaient si marginaux – quand c’est si marginal c’est impossible pour juger si c’est sorti ou dedans. Ils étaient encore en train d’être supprimés. Je ne pense pas que ce soit un bon look aujourd’hui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche

« Bien sûr, les gens peuvent dire: » Ouais, alors restez dans les lignes blanches « . Eh bien, si c’était aussi simple, vous pouvez prendre ma voiture et l’essayer, mais vous ne serez probablement même pas au courant à temps. »

Il a ajouté : « Si vous avez vu le nombre de temps au tour supprimés aujourd’hui par le nombre de pilotes, ce n’est clairement pas si facile et je ne pense pas que nous soyons tous idiots. Normalement, nous sommes assez bons pour juger où la limite est. »

Regardez le GP autrichien Sprint Shootout en direct sur Sky Sports F1 à 11h samedi, suivi du Sprint à 15h30. L’extinction des feux pour la course de dimanche est à 14h.