Christian Horner et Toto Wolff parlent de leur relation et des triomphes de Red Bull et Mercedes dans le documentaire Secrets of Success

Nasser Hussain interviewe les plus grands leaders du sport, dont Jurgen Klopp, Toto Wolff, Sir Dave Brailsford et Christian Horner, pour discuter et découvrir les secrets de leur succès. Regardez sur Sky Sports à partir du 28 juin

Christian Horner dit qu’il serait « malhonnête » d’être « meilleur ami » avec Toto Wolff alors que le directeur de l’équipe Red Bull parle de sa relation avec son homologue Mercedes dans un nouveau documentaire de Sky Sports.

Les secrets du succès, qui sera diffusé pour la première fois sur Sky Sports Main Event et Sky Documentaries à 19 heures mercredi, voit Nasser Hussain de Sky Sports interviewer Horner, Wolff et 10 autres leaders du sport pour discuter et découvrir les secrets de leur succès.

Horner et Wolff sont deux des chefs d’équipe les plus décorés de l’histoire de la Formule 1, leurs équipes et leurs pilotes représentant tous les titres mondiaux du sport depuis 2010.

Leur rivalité a atteint son paroxysme au cours de la saison 2021 alors que la bataille de championnat du monde de Max Verstappen et Lewis Hamilton se terminait dans le dernier tour à Abu Dhabi, Horner et Wolff s’échangeant souvent des barbes.

Interrogé par Hussain sur sa relation avec Wolff, Horner a répondu : « Toto, j’ai énormément de respect pour tout ce qu’il a fait et accompli.

« Mais nous sommes des concurrents.

« Je n’ai jamais cru que vous pouviez être le meilleur ami de votre concurrent. Je pense que c’est malhonnête.

« Je veux que tout le monde dans mon équipe voie que celui contre qui nous courons est la compétition, c’est avec qui nous sommes là pour rivaliser et en tant qu’équipe avec laquelle nous sommes unis. »

A la même question sur Horner, Wolff a répondu : « C’est un bon manager d’équipe.

« Mais c’est une personnalité très différente et des valeurs très différentes de ce que nous avons ici dans l’organisation. Mais il réussit toujours. »

Horner : Je ne briserais jamais un casque

L’une des images emblématiques du combat pour le titre 2021 était Wolff capturé en train de briser son casque après la collision de Hamilton et Verstappen lors de l’avant-dernière course de la saison en Arabie saoudite.

Horner dit que c’est à ce moment-là qu’il a senti que Mercedes grinçait sous la pression alors que le combat pour le titre atteignait son apogée.

Il a déclaré: « Tout sport est un jeu d’esprit, mais quand vous voyez une partie du camp le perdre et casser un casque, vous pensez » OK, vous ressentez la pression « . Et s’il ressent la pression, alors tous les autres autour de lui se sent la pression, parce que la pression imprègne du haut.

« Je ne briserais jamais un casque.

« En interne, j’aurais brisé mentalement ces écouteurs aussi fort que lui, mais je ne l’aurais tout simplement pas fait physiquement. Je pense juste que tout le monde est différent. »

Comment le succès a été créé chez Mercedes et Red Bull

Wolff a rejoint Mercedes en 2013 sur le dos de l’équipe qui a terminé cinquième du championnat des constructeurs 2012 – qui reste leur pire résultat depuis le

constructeur est revenu en F1 en 2010.

Mercedes a remporté un record de huit titres constructeurs consécutifs de 2014 à 2021 et l’Autrichien a révélé à Hussain qu’il a immédiatement su comment il voulait transformer l’équipe – en commençant par nettoyer les tasses à café et les vieux journaux !

« C’était tout à fait naturel. Je suis entré ici pour la première fois à la réception et je savais ce que je voulais faire », a déclaré Wolff.

« C’est l’attention portée aux détails. Quand je suis entré ici pour la première fois, j’attendais à la réception pour rencontrer Ross Brawn, pour qui j’ai une grande admiration en tant qu’ingénieur, et pendant que j’attendais à la réception, cela ne ressemblait pas à une Formule 1 réception.

« Il y avait un vieux Courrier quotidien c’était en plusieurs morceaux sur une table et une vieille tasse de café avec du café séché à l’intérieur.

« Quand je suis allé au meeting, j’ai dit que ça ne ressemblait pas à une équipe de Formule 1.

« La réponse que j’ai eue était que le Courrier quotidien ou la vieille tasse à café ne rend pas la voiture plus rapide, l’ingénierie le fait.

« Et je n’étais pas d’accord parce que cela vous montre si vous avez le souci du détail, si vous êtes perfectionniste et si vous recherchez l’excellence et cela commence par la propreté – un environnement immaculé, en particulier en Formule 1. »

Horner est le plus ancien directeur d’équipe actuel de F1 à avoir été en charge de Red Bull depuis qu’il a rejoint la grille en 2005 en achetant l’ancienne équipe Jaguar.

Horner n’avait que 31 ans lorsqu’il a été nommé, ce qui en fait le plus jeune directeur d’équipe de F1.

« Ce que j’ai pu voir quand je suis arrivé ici, c’est que vous avez beaucoup de départements différents qui travaillent individuellement, pas collectivement », a déclaré Horner, qui vient de superviser la 100e victoire de Red Bull en F1.

« Il y avait eu une porte tournante de la gestion au cours des années Jaguar et les gens étaient devenus endurcis au combat – ils ont juste gardé la tête baissée et ont probablement pensé » en voici un autre, un gamin de 31 ans qui arrive, il ne durera pas long’.

« Et il s’agissait alors de gagner les cœurs et les esprits et de changer et de briser cette culture.

« L’équipe avait une perception de » nous avons le septième plus gros budget, nous finirons septième « parce que c’est un sport qui est dicté par le financement.

« Eh bien, je n’accepterais tout simplement pas cela et c’était une question de comment vous vous appliquez et comment vous vous appliquez à la tâche. »

Toujours dans le documentaire, Wolff et Horner discutent :

Les clés pour être un bon leader

Gérer ses coéquipiers à la fois en compétition pour le championnat du monde et en tirant le meilleur parti de Lewis Hamilton

Le rôle des non-conformistes dans la construction d’une équipe performante

Comment ils jugeront leur succès dans leurs équipes respectives

