Christian Horner et Red Bull rencontreront Sergio Perez après le « choc d’une course » au GP du Qatar

Les difficultés de Sergio Perez se sont poursuivies ce week-end, après une chute cauchemardesque en Sprint avec trois pénalités de cinq secondes lors du GP du Qatar.

Christian Horner dit qu’il s’assoira avec Sergio Perez après que le Mexicain ait eu une « course choc » au Grand Prix du Qatar.

Perez s’est qualifié 13e mais est parti de la voie des stands alors que Red Bull a choisi de changer son groupe motopropulseur avant le Grand Prix de dimanche.

Lors de la course Sprint de samedi, il est parti huitième et a été impliqué dans une collision en tentant de dépasser Esteban Ocon et Nico Hulkenberg avant le deuxième virage.

Les choses ne se sont pas améliorées pour Perez dans la course principale puisqu’il a écopé de trois pénalités de cinq secondes pour dépassement des limites de la piste et a été doublé par son coéquipier et vainqueur de la course Max Verstappen.

Il a terminé 10e pour porter à 30 points son avance sur Lewis Hamilton dans la bataille pour la deuxième place du championnat des pilotes.

« Checo a vécu une course un peu choquante. Il a eu un week-end horrible – l’incident de samedi et malheureusement les trois pénalités de la course », a déclaré Horner. Sky Sports F1.

Sergio Perez admet que ce fut une course difficile et n'offre aucune excuse pour ses trois pénalités pour dépassement des limites de la piste.

« Sans ces pénalités, il aurait été beaucoup plus loin dans le classement des points un jour où Lewis n’avait pas marqué, donc une occasion manquée d’essayer vraiment de consolider cette deuxième place.

« Nous devons juste essayer de retrouver la forme qu’il a montrée au début de la saison. Nous savons qu’il l’a en lui.

« Rien n’a vraiment fondamentalement changé. Il est entré dans une sorte de spirale et il doit y mettre un frein, réinitialiser et utiliser cette période, les deux semaines pour revenir à Austin, un autre week-end de sprint, et vraiment l’attaquer. , faire de son mieux et extraire le meilleur de lui-même. »

Le directeur de l’équipe Red Bull a ajouté aux journalistes : « Je pense que nous devons vraiment nous asseoir avec Checo parce que nous savons de quoi il est capable et il n’est pas dans cette forme pour le moment. Nous avons désespérément besoin qu’il retrouve cette forme pour conserver cette deuxième place. en championnat. »

« C’était frustrant qu’il ne sorte du week-end qu’avec un point. Même en partant du fond de la grille, je pense qu’il y avait une opportunité de marquer lourdement ou décemment.

« Nous le soutiendrons autant que possible car il y a un triple programme à venir, il y a aussi énormément de points avec les courses Sprint. »

Max Verstappen est sacré champion du monde après la chute de son coéquipier Red Bull Sergio Perez en Sprint

Perez, qui était coincé derrière l’Alfa Romeo de Zhou Guanyu à un moment donné, a expliqué que sa position de siège avait contribué à ses erreurs de limites en piste.

« C’était vraiment difficile pour moi de les juger dans la voiture, mais c’est la même chose pour tout le monde. J’aurais dû faire un meilleur travail », a déclaré Pérez.

« J’ai eu le même problème en Autriche. Je suis assis un peu trop bas dans la voiture et quand ils ont fait des changements à la dernière minute, j’aurais dû monter. »

Ted Kravitz revient sur tous les grands sujets de discussion d'un Grand Prix du Qatar mouvementé

Perez sera-t-il chez Red Bull en 2024 ?

Perez a un contrat pour rester avec Red Bull jusqu’à la fin de l’année prochaine et l’équipe sœur, AlphaTauri, a confirmé que Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda seraient leur équipe pour 2024.

Depuis qu’il a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan en avril, Perez n’est pas encore monté sur la plus haute marche du podium et a enchaîné cinq apparitions consécutives hors Q3.

Il n’a remporté qu’un seul podium lors des cinq dernières courses et Horner soutient son pilote pour retrouver sa confiance, surtout si Red Bull fait face à un défi plus difficile la saison prochaine.

Sergio Perez est sous contrat pour rester chez Red Bull pour 2024 malgré ses récentes performances décevantes

« Nous avons un contrat avec Sergio. Nous ne voyons pas le meilleur de Sergio. Nous devons découvrir ce qui cause cette baisse de forme pour lui et nous allons le soutenir autant que possible pour y parvenir », a déclaré Horner.

« Les autres équipes travaillent en binôme. Mercedes, c’est très serré entre leurs duos, Ferrari, c’est très serré entre leurs duos. Oscar, quel excellent travail il fait en tant que rookie, très serré avec Lando. »

« Nous avons vraiment besoin que Checo entre dans cette fenêtre, pas trop cette année, mais certainement l’année prochaine, nous avons besoin qu’il tire à plein régime. »

Lance Stroll et Alex Albon ont tous deux du mal à sortir de leur voiture devant les caméras embarquées à la fin d'un GP du Qatar épuisant. Les deux conducteurs ont reçu le feu vert après des contrôles médicaux.

Lorsqu’on lui a demandé si le développement de la voiture était allé dans une direction qui ne convient pas à Pérez et qui correspond davantage à la préférence « pointue » de Verstappen pour le comportement de la voiture, Horner a ajouté : « Les voitures rapides sont nerveuses. Ce n’est pas quelque chose que nous développons spécifiquement de cette façon. » Nous développons la voiture la plus rapide possible. Nous devons juste aller au fond des choses avec lesquelles il se bat. »

