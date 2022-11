Christian Horner dit que le succès de Red Bull en F1 2022 “a dépassé ce que nous aurions pu imaginer”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Red Bull, Christian Horner, était ravi de la saison de son équipe qui a remporté 17 victoires en course, dont 15 remportées par Max Verstappen.

Christian Horner a déclaré que la saison de Red Bull “a dépassé tout ce que nous aurions pu croire ou imaginer” après que Max Verstappen ait conservé son titre de pilotes avec un record de 15 victoires en course et que l’équipe ait retrouvé le championnat des constructeurs pour la première fois depuis 2013.

Red Bull s’est vu refuser une saison un-deux, Charles Leclerc de Ferrari repoussant Sergio Perez pour terminer deuxième derrière Verstappen à la fois au Grand Prix d’Abu Dhabi et au championnat des pilotes.

L’équipe de Horner a remporté 17 des 22 courses en 2022 – les victoires de Perez à Monaco et à Singapour s’ajoutant au record de Verstappen – le directeur de l’équipe déclarant que toute la campagne était “incroyable”.

“Quelle année”, a déclaré Horner.

“Gagner 17 courses, deux courses de sprint, avoir cinq doublés, le championnat des pilotes, le championnat des constructeurs et être si proche de la première et de la deuxième place des pilotes, cela a été une année incroyable pour l’équipe.

“Le travail acharné dans les coulisses, toutes les personnes que vous ne voyez pas et qui ont fourni un effort herculéen. Cela a été immense.

“En 2014, nous n’étions nulle part – mais nous n’avons jamais perdu la foi”

“Nous avons eu des bosses et des bosses étranges en cours de route, mais vous regardez ce que nous avons accompli, cela a dépassé tout ce que nous aurions pu croire ou imaginer ou réaliser nous-mêmes.”

“Nous avons traversé la douleur. En 2014 avec le changement de réglementation, nous n’étions nulle part. Nous n’avons jamais perdu la foi. La tête des gens a baissé mais il faut rester concentré sur la cible.

“Tout le monde est resté concentré sur le défi de retrouver une position gagnante. Nous l’avons fait l’année dernière et cette année nous sommes allés encore plus loin. Récupérer le titre des constructeurs après huit très longues années témoigne de notre dévouement et de notre conviction.” “

Il a été constaté que Red Bull avait dépassé le plafond budgétaire de 114 millions de livres sterling en 2021, la saison au cours de laquelle Verstappen a décroché son premier championnat de pilotes.

L’équipe a reconnu avoir franchi le plafond de 1,86 million de livres sterling et a accepté une amende d’un peu plus de 6 millions de livres sterling plus une réduction de 10% du temps passé en soufflerie au cours des 12 prochains mois.

Horner a ajouté : “L’année dernière a pris chaque once d’énergie de chaque membre de l’équipe. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu’aucun d’entre nous n’ait connu auparavant. Cette année a eu des hauts et des bas et des problèmes à gérer.”

Verstappen : “L’objectif est toujours d’être meilleur”

Verstappen ajouté à Sky Sports F1: “J’ai dit l’année dernière que si je pouvais avoir une autre saison comme celle-ci, ce serait incroyable. C’était incroyable. De plus, tout l’effort de l’équipe, c’est vraiment agréable d’en faire partie.

“L’objectif est toujours d’être meilleur, même si je sais que c’est difficile à atteindre. Cela devrait toujours être l’attitude, même si vous n’êtes pas champion. Vous poussez toujours pour plus. Ce n’est jamais assez bon.”

La saison 2023 de Formule 1 commence à Bahreïn le week-end du 4 mars, avec un calendrier proposant 24 courses, contre 22 en 2022.

Le Grand Prix de France a été abandonné, mais le Qatar et la Chine devraient revenir, tandis que le Grand Prix de Las Vegas sera l’avant-dernière course de la saison, avant la finale d’Abu Dhabi le 26 novembre.