Christian Horner dit que le GP de Singapour a révélé la faiblesse de Red Bull mais constitue une « leçon très utile » pour la voiture 2024

Red Bull a vu sa séquence de 15 victoires consécutives se terminer à Singapour

Christian Horner a admis que le week-end du Grand Prix de Singapour a révélé la faiblesse de la RB19 de Red Bull, jusqu’alors invaincue, et a déclaré que c’était une « leçon très utile » pour leur voiture 2024.

La séquence de victoires sans précédent de Red Bull de 15 courses s’est terminée sur le circuit urbain de Marina Bay après une double sortie en Q2 en qualifications que Max Verstappen et Sergio Perez n’ont pas pu surmonter alors que Carlos Sainz a remporté la victoire de Ferrari dimanche.

Parti 11e, Verstappen a finalement terminé cinquième tandis que Perez s’est hissé au huitième rang alors qu’il était 13e sur la grille.

Red Bull était en retard depuis vendredi, mais Horner a déclaré que l’équipe comprenait beaucoup mieux ses problèmes après la course de dimanche et espère que les rares faiblesses découvertes pourront être corrigées pour leur RB20 2024.

« Je pense que peut-être que notre simulation avant le week-end ne nous a pas conduit à la bonne conclusion et qu’il faudra ensuite trouver une solution pour s’en sortir », a déclaré Horner.

« Nous nous sommes retrouvés dans la mauvaise fenêtre et cela a révélé certaines des faiblesses de la voiture. Cela a en fait été une leçon très utile pour l’année prochaine car cela nous donne un aperçu très utile de certaines choses que nous espérons pouvoir aborder dans la RB20. « .

Il a ajouté : « Nous avons beaucoup mieux compris la course et le rythme de la voiture est bien plus conforme à ce que nous attendions. »

« Nous savions qu’en arrivant ici, nous nous attendions à une concurrence plus serrée, mais il nous a fallu un peu de temps pour être surpris de voir à quel point nous étions vendredi et nous n’étions tout simplement pas dans la bonne fenêtre de fonctionnement pour la voiture, en particulier sur un seul tour. »

« Quand vous n’êtes pas là, les pneus sont horribles et tout ne fonctionne pas. Je pense que nous avons eu un très bon pilotage en course. Particulièrement dans le dernier relais, le rythme de Max était très, très fort. »

Horner : Le timing de la voiture de sécurité est un pari stratégique « complètement foutu »

Verstappen et Perez ont démarré avec des pneus durs dans le but de gagner des places lorsque les voitures devant eux se sont arrêtées aux stands. Mais la voiture de sécurité déployée au 20e tour après que la Williams de Logan Sargeant ait heurté le mur a permis aux voitures de tête de bénéficier d’un arrêt au stand « gratuit ».

Verstappen et Perez ont brièvement terminé deuxième et quatrième en restant à l’écart, mais ils ont été rapidement repoussés par George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton et Charles Leclerc sur leurs pneus neufs.

Les Red Bulls ont finalement dû s’arrêter aux stands dans des conditions de course aux tours 39 et 40 – quelques instants avant le déploiement de la voiture de sécurité virtuelle au 43e tour – avec Verstappen et Perez réapparaissant respectivement 15e et 18e, dont ils ont tous deux rattrapé 10 places dans leur finale. besogne assignée.

« Le tour dans lequel la voiture de sécurité est entrée était probablement le pire tour possible pour la stratégie dans laquelle nous étions, car cela a donné aux voitures devant nous un arrêt gratuit en même temps, tout en nous donnant la position sur la piste, cela nous a obligé à prendre le redémarrage. avec des pneus qui sont très difficiles à réchauffer après avoir parcouru plus de 20 tours », a déclaré Horner.

« Max a ensuite été éliminé par les gars qui avaient l’arrêt gratuit. Nous avons ensuite dû faire un arrêt au stand dans des conditions de course normales, ce qui nous a ensuite fait perdre encore 23 secondes de retard. Tout bien considéré, la récupération que nous avons eue et le rythme que nous avions dans la dernière partie de la course, c’était une course solide. »

Horner s’attend à ce que Red Bull soit de retour dans la course à la victoire lors du Grand Prix du Japon le week-end prochain, qui est en direct Sky Sports F1.

« Regardez les 18 derniers mois, cela a probablement été l’un de nos week-ends de course les plus délicats – ou certainement vendredi et samedi, en course, la voiture était plutôt forte », a-t-il déclaré.

« Un tracé complètement différent, un type de circuit complètement différent, donc j’espère que nous pourrons être compétitifs au Japon.

« Voyons si c’est spécifique au circuit. Si Ferrari est soudainement première et deuxième au Japon le week-end prochain, alors nous verrons s’il y a un bond significatif. »

« Nous avons vu tellement de changements de forme cette année – celui qui était constant, c’était nous-mêmes et ce week-end, c’est nous qui nous sommes retrouvés légèrement en mauvaise forme et pendant que nous récupérions en course, la voiture de sécurité nous a complètement foutu le bord. »

Verstappen, dont le record de victoires consécutives s’élèvera à 10, pense qu’il sera de retour au front au Japon.

« Je pense que nous serons rapides à Suzuka », a-t-il déclaré. Sky Sports F1.

« Red Bull ne s’attendait jamais à faire table rase de la saison 2023 »

Compte tenu de la domination de la RB19 jusqu’à présent cette saison, beaucoup dans le paddock avaient spéculé que Red Bull pourrait gagner toutes les courses en 2023, mais Horner insiste sur le fait que cela n’a jamais été dans l’esprit de l’équipe.

« Nous ne nous attendions jamais [a clean sweep]. Il y en avait encore huit [now seven] courses à faire », a déclaré Horner.

« On me l’a demandé depuis pratiquement Djeddah et avoir couru 15 courses dépasse notre imagination la plus folle. Que Max en ait gagné 10 d’affilée est de la folie. Je suis incroyablement fier d’avoir le premier et le deuxième (Sebastian Vettel) les plus nombreux. [driver wins in a row] en Formule 1.

« Même si les statistiques n’ont apparemment pas d’importance, ce sont celles dont nous sommes incroyablement fiers en tant qu’équipe.

« Être arrivé jusqu’ici, avoir battu un record depuis 1988 montre à quel point il est difficile d’atteindre la suprématie que nous avons obtenue cette année. C’est la preuve que chacun fait sa part. »

